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عطلة يوم عرفة والعيد لموظفي عجمان من 15 إلى 18 يونيو

عطلة يوم عرفة والعيد لموظفي عجمان من 15 إلى 18 يونيو
12 يونيو 2024 01:27

عجمان (وام)

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أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، أن عطلة يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك في الجهات الحكومية بالإمارة تبدأ اعتباراً من يوم 9 ذي الحجة 1445 هجرية الذي يوافق يوم السبت 15 يونيو 2024، ولغاية 12 ذي الحجة 1445 هجرية الموافق يوم الثلاثاء 18 يونيو 2024، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأربعاء 19 يونيو 2024.
وبهذه المناسبة، رفعت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة والأمتين العربية والإسلامية، سائلة الله تعالى أن يعاد على الجميع بالخير واليمن والبركات.

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