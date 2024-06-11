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«الحج.. خطوة بخطوة» في الشارقة

خلال الندوة التثقيفية (من المصدر)
12 يونيو 2024 01:28

الشارقة (الاتحاد)

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نظمت دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وهيئة الشارقة للدفاع المدني بالشارقة، ومستشفى الجامعة بالشارقة، في مسرح الدائرة بضاحية الرحمانية، ندوة تثقيفية توعوية بعنوان: «الحج خطوة بخطوة»، بحضور حجاج بيت الله الحرام المغادرين لأداء فريضة الحج.
وتضمن البرنامج التثقيفي ثلاثة محاور شملت الجانب الشرعي، والإرشادات الوقائية لصحة الحاج، وإجراءات أمن وسلامة الحجاج خلال موسم الحج. وقدم الدكتور عبدالله منصور، نائب مدير إدارة الوعظ والإفتاء بالدائرة المحور الشرعي، حيث تعرف الحضور على أحكام الحج وفضائله، وشروطه وأركانه.
أما المحور الوقائي، فقدمه المساعد أول محمد فاضل العبدولي من هيئة الشارقة للدفاع المدني، تناول فيه إجراءات الأمن والسلامة والوقاية التي يجب على الحاج وأصحاب الحملات مراعاتها.
وتناول المحور الصحي مجموعة من النصائح والإرشادات الوقائية لتفادي المشاكل الصحية .
وأوضح عبدالله خليفة يعروف السبوسي، رئيس دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، أن الدائرة تنظم زيارات منزلية إلى عدد من كبار المواطنين المتوجهين عبر حملات الشارقة إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج، للرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بأداء المناسك وتوضيحها بشكل مبسط.

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