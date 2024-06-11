الأربعاء 12 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«شؤون الحجاج» يطلق منصة «فازع»

«شؤون الحجاج» يطلق منصة «فازع»
12 يونيو 2024 01:29

مكة المكرمة (وام) 

أخبار ذات صلة
السعودية تدشن مبادرات جديدة لتيسير الحج لضيوف الرحمن
منصور بن زايد ومكتوم بن محمد يحضران اجتماع لجنة الميزانية العامة

أطلق مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، منصة «فازع» للاستجابة للبلاغات الطارئة من قبل حجاج دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار الساعة.
وأكد الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس مكتب شؤون حجاج الإمارات، أن تفعيل المنصة يأتي لتسريع الاستجابة للحالات الطارئة من قبل حجاج الدولة، وإيجاد الحلول بالتنسيق مع اللجان الخدمية المعنية في المكتب والحملات.
وأوضح: «نسعى إلى تسخير كافة الموارد لإسعاد الحجاج، وتأمين سبل راحتهم وسلامتهم، للخروج بموسم حج تسوده السكينة والرعاية والسلامة».
وتعمل المنصة، عبر تأمين خطوط ساخنة، تتفاعل مباشرة مع البلاغات الواردة، بما يتماشى مع طبيعة العمل التي تحقق إغلاق جميع الحالات الطارئة بأسرع وقت ممكن.
وتعمل المنصة على مدار اليوم، اعتباراً من يوم التروية وحتى نهاية موسم الحج.
وتهدف هذه الخطوة إلى إسعاد حجاج الدولة، وضمان جودة الخدمات المقدمة لهم، وتعزيز ريادة المكتب في تقديم أفضل الخدمات، والإرشاد اللازم للحاج في الحالات الطارئة.

مكتب شؤون الحجاج
عمر حبتور الدرعي
حجاج بيت الله الحرام
حجاج بيت الله
حجاج الإمارات
الحجاج
حجاج الدولة
حجاج دولة الإمارات
الإمارات
الحج
آخر الأخبار
حجاج بيت الله الحرام أثناء الطواف حول الكعبة (رويترز)
الأخبار العالمية
السعودية تدشن مبادرات جديدة لتيسير الحج لضيوف الرحمن
12 يونيو 2024
أولاف شولتس يصافح فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب)
الأخبار العالمية
«إعادة إعمار أوكرانيا».. 700 مليون يورو لتدريب 180 ألف كادر
12 يونيو 2024
كير ستارمر زعيم حزب العمال البريطاني (أ.ف.ب)
الأخبار العالمية
«العمال» يركز على الأمن القومي لإقناع البريطانيين
12 يونيو 2024
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
عائلات جنود إسرائيليين يطالبون أبناءهم بإلقاء السلاح «فوراً»
12 يونيو 2024
جوردان بارديلا رئيس حزب التجمع الوطني يتحدث إلى وسائل الإعلام (أ.ف.ب)
الأخبار العالمية
فرنسا تستعد لـ 30 يونيو بأقصر حملة انتخابية في «الجمهورية الخامسة»
12 يونيو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©