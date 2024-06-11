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علوم الدار

عبدالله بن زايد يلتقي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري

عبدالله بن زايد يلتقي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري
11 يونيو 2024 23:30

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، اليوم، معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، وذلك على هامش أعمال المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة الذي عقد اليوم في المملكة الأردنية الهاشمية.
ناقش الجانبان مخرجات المؤتمر، وجهود المجتمع الدولي للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار بما يسهم في حماية أرواح كافة المدنيين، وتعزيز الاستجابة الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة.
وثمن سموه جهود الوساطة المتواصلة التي تقوم بها دولة قطر الشقيقة إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأميركية الصديقة للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار، مؤكداً دعم دولة الإمارات للمساعي كافة الرامية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وإنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة.
وفي سياق متصل، بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات ودولة قطر وسبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي في المجالات كافة، بما يدعم المسارات التنموية للبلدين، ويحقق الرخاء والازدهار لشعبيهما.

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