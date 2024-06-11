عبدالله بن زايد يلتقي بلينكن على هامش المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، معالي أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية على هامش أعمال المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة الذي عقد اليوم في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت في المملكة الأردنية الهاشمية.

وناقش الجانبان عدداً من الملفات المتصلة بجدول أعمال المؤتمر، والجهود والمساعي الدبلوماسية الإقليمية والدولية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وحماية أرواح كافة المدنيين، وتقديم الاستجابة الإنسانية الكافية والمستدامة للمدنيين في قطاع غزة.

وأشاد سموه، خلال محادثاته مع بلينكن، بمقترحات فخامة الرئيس الأميركي جو بايدن لوقف إطلاق النار في قطاع غزة التي أعلن عنها مؤخراً وأثمرت عن تبني مجلس الأمن الدولي أمس (الاثنين) مشروع القرار الذي صاغته واشنطن بناء على هذه المقترحات.

وجدد سموه التأكيد على أهمية التعامل بجدية وإيجابية مع هذه المساعي لوقف التصعيد وحماية أرواح كافة المدنيين والتخفيف من الأزمة الإنسانية المتفاقمة التي يعاني منها المدنيون في قطاع غزة.

حضر اللقاء معالي لانا زكي نسيبة، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية.