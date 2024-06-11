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علوم الدار

على نفقة رئيس الدولة.. وفد من حجاج سيشل يصل إلى الأراضي المقدسة لأداء المناسك

على نفقة رئيس الدولة.. وفد من حجاج سيشل يصل إلى الأراضي المقدسة لأداء المناسك
12 يونيو 2024 00:41

 زار الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، بحضور محمد سعيد النيادي، مدير عام الهيئة، نائب رئيس المكتب، وفداً من حجاج جمهورية سيشل، قدموا لأداء فريضة الحج على نفقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
ونظم مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات لقاءً ترحيبياً بهم، أعرب الدرعي خلاله عن تمنياته لهم طيب الإقامة، وأن يؤدوا مناسكهم بيسر وطمأنينة.
وأكد الدرعي حرص مكتب شؤون حجاج الدولة على سلامة حجاج جمهورية سيشل، مبدياً استعداد المكتب لتوفير كل ما يلزم لخدمتهم، بما يضمن سلامتهم أثناء أدائهم المناسك في المشاعر المقدسة.

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المصدر: وام
محمد بن زايد
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