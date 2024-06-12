أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.
وأكد الوطني للأرصاد أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي: 22.7 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 05:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
#أقل_درجة_حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 22.7 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 05:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_lowest_temperature recorded over the country today morning was 22.7°C in Raknah (Al Ain) at 05:30 UAE Local time. pic.twitter.com/Uq95SWLzxm— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) June 12, 2024