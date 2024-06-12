أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.

وأكد الوطني للأرصاد أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي: 22.7 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 05:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.