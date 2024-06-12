تنبيه من شرطة أبوظبي

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الغبار والأتربة.
وشددت على ضرورة عدم الانشغال بالهاتف والتصوير حفاظاً على سلامة الجميع وسلامة مستخدمي الطريق. وذلك في تنبيه في حساب شرطة أبوظبي على منصة إكس، اليوم.
#عاجل |#تنبيه #غبار— شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) June 12, 2024
#شرطة_أبوظبي ترجو من الإخوة السائقين توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل #الغبار والأتربة وعدم الانشغال بالهاتف والتصوير حفاظاً على سلامتكم وسلامة مستخدمي الطريق. pic.twitter.com/xjJPCj2F1J