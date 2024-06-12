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علوم الدار

تنبيه من شرطة أبوظبي

تنبيه من شرطة أبوظبي
12 يونيو 2024 10:13

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الغبار والأتربة.

وشددت على ضرورة عدم الانشغال بالهاتف والتصوير حفاظاً على سلامة الجميع وسلامة مستخدمي الطريق. وذلك في تنبيه في حساب شرطة أبوظبي على منصة إكس، اليوم.

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