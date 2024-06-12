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علوم الدار

"الإمارات للتعليم المدرسي" تعلن البرنامج الزمني للاختبارات التعويضية والإعادة

"الإمارات للتعليم المدرسي" تعلن البرنامج الزمني للاختبارات التعويضية والإعادة
12 يونيو 2024 13:10

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي اليوم عن البرنامج الزمني للاختبارات التعويضية واختبارات الإعادة للعام الدراسي الجاري 2023- 2024، حيث تبدأ الاختبارات التعويضية بتاريخ 20 يونيو الجاري وتستمر لغاية 26 يونيو 2024، فيما تبدأ اختبارات الإعادة لنهاية العام الدراسي من 8 يوليو المقبل وتستمر لغاية 12 يوليو 2024.

وتستهدف الاختبارات التعويضية الطلبة في الصفوف الثالث حتى الثاني عشر الذين لم يتمكنوا من تأدية الاختبارات النهائية بسبب غيابهم بعذر مقبول أو نتيجة لمشاكل تقنية حالت دون تأديتهم الاختبار، فيما تستهدف اختبارات الإعادة الطلبة الذين لم يحققوا درجة الاجتياز في إحدى مواد المجموعة A، حيث حددت المؤسسة الحد الأدنى لدرجة الاجتياز بـ 50 في المائة لطلبة الحلقة الثانية و60 في المائة لطلبة الحلقة الثالثة.

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وبينت المؤسسة أنها قامت بتعميم جداول الاختبارات التعويضية على إدارات المدارس، التي وبدورها ستتواصل مباشرة مع الطلبة المستهدفين.

وبخصوص اختبارات الإعادة، أوضحت المؤسسة أنه يتم عقدها مرة واحدة في آخر العام الدراسي، وذلك تطبيقاً لسياسة التقييم وقياس أداء الطلبة المطبقة، حيث بإمكان الطلبة الاستفادة منها وتحقيق درجة الاجتياز في مواد المجموعة A التي لم يتمكنوا من اجتيازها خلال العام الدراسي.

المصدر: وام
مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
مؤسسة الإمارات للتعليم
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