"بيئة أبوظبي" تصدر 8500 شهادة على منصتها الخضراء

أصدرت هيئة البيئة - أبوظبي 8.529 شهادة منذ إطلاق منصة "التعليم الإلكتروني الخضراء" في عام 2022، كما نجحت المنصة في جذب 3.900 مستخدم، ويعادل إجمالي الساعات التي تم فيها استخدام المنصة منذ إطلاقها حوالي عامين وشهراً واحداً.

وتعتبر المنصة أول أداة تعليمية إلكترونية مجانية وتعاونية مخصصة حصريًا لقطاع البيئة في المنطقة وهي متاحة للجميع وتوفر 13 دورة تعليمية تتضمن 68 وحدة تندرج تحت ثلاثة مواضيع رئيسية وهي: التنوع البيولوجي والتغير المناخي والمجتمع المستدام، حيث تم في عام 2023 إطلاق دورة مخصصة لموضوع التغير المناخي لتعكس استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ “COP28” في دبي.

وقال أحمد باهارون المدير التنفيذي لقطاع إدارة المعلومات والعلوم والتوعية البيئية في هيئة البيئة - أبوظبي :" يوجد اهتمام كبير بالبيئة بين الطلاب الذين يُعتبرون المحرك الرئيسي لإنشاء المنصة وإطلاقها لأنهم يمثلون قادة المستقبل الذين سيدعون إلى التغيير والعمل عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على الطبيعة".

وأضاف: "نستعد الآن لتوفير محتوى منصة "التعليم الإلكتروني" الخضراء، باللغة العربية مما يساعدنا على الوصول إلى جمهور أوسع والتأكد من الحفاظ على هوية الدولة ولغتها وسنصدر المزيد من الدورات التدريبية على المنصة حتى يتمتع الطلاب بخبرة شاملة وإمكانية الوصول إلى كميات كافية من المعلومات ".