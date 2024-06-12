الاختبار التعويضي الأسبوع المقبل و«الإعادة» في 8 يوليو

دينا جوني (دبي)

اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي البرمجة الزمنية للاختبارات التعويضية واختبارات الإعادة للعام الدراسي 2023-2024.

وتنطلق الاختبارات التعويضية في 20 يونيو وتستمر لغاية 26 منه، وهي تستهدف الطلبة الذين تغيبوا بعذر مقبول عن امتحان نهاية العام الدراسي أو الذين واجهتهم مشاكل تقنية خلال امتحانات نهاية العام الدراسي.

أما اختبارات الإعادة، فتعقد من 8 لغاية 12 يوليو، وتستهدف الطلبة الذين لم يحققوا الحدّ الأدنى للنجاح في أي من مواد المجموعة «أ» في الصفوف من الرابع إلى الثاني عشر.

وتعتبر درجة 50 هي النهاية الصغرى للنجاح للطلبة من الرابع لغاية الثامن، و60 للطلبة من التاسع لغاية الثاني عشر. وتحتسب درجة الطالب في الشهادة الدراسية للمادة التي يمتحنها في اختبار الإعادة 50 أو 60 فقط؛ أي النهاية الصغرى، حتى لو حقق في الامتحان درجة أعلى من ذلك.