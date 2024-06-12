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رئيس ألبانيا يستقبل أحمد ناصر الريسي رئيس «الإنتربول»

رئيس ألبانيا يستقبل أحمد ناصر الريسي رئيس «الإنتربول»
12 يونيو 2024 16:39

استقبل فخامة بيرم بيغاي، رئيس جمهورية ألبانيا، سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) ضمن زيارته الرسمية لتيرانا، ضمن مشاركته في فعاليات مؤتمر الإنتربول الإقليمي الأوروبي الـ51 المنعقد في العاصمة الألبانية ويختتم غداً.

تطرق اللقاء إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها جمهورية ألبانيا لدعم عمليات منظمة الإنتربول منذ انضمامها للمنظمة قبل 33 عاماً، ودورها الفاعل في تمكينها من مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والتجارة بالأدوية غير المشروعة، والتصدي للتهديدات السيبرانية، التي ساهمت بدورها في تعزيز أمن جنوب شرق القارة الأوروبية.

واستعرض اللقاء الآليات والأدوات اللازمة لمكافحة الجريمة المنظمة والتهديدات بأشكالها كافة، مثل الجرائم الإلكترونية والاتجار غير المشروع.

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وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة المختصة في مجال إنفاذ القانون للتعامل مع هذه التحديات والمحافظة على أمن وسلامة المجتمعات.

وبحث اللقاء استخدامات قواعد البيانات الـ 19 والأدوات التي توفرها منظمة الإنتربول، وطرق الاستفادة من المبادرات العديدة التي أطلقتها المنظمة لبناء القدرات وتدريب موظفي إنفاذ القانون وتسليحهم بالمعارف وأفضل الممارسات، وذلك لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة، وتعزيز كفاءات العاملين في مكاتب الإنتربول الوطنية المركزية حول العالم.

المصدر: وام
الإمارات
ألبانيا
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