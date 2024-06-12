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علوم الدار

حمدان بن محمد يوجه بإطلاق مبادرة لتأهيل المعلمين في مدارس دبي في مجال الذكاء الاصطناعي

حمدان بن محمد يوجه بإطلاق مبادرة لتأهيل المعلمين في مدارس دبي في مجال الذكاء الاصطناعي
12 يونيو 2024 17:07

وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بإطلاق مبادرة لتأهيل المعلمين في مدارس دبي في مجال الذكاء الاصطناعي.

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وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «تماشياً مع خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وجهنا بإطلاق مبادرة لتأهيل المعلمين في مدارس دبي في مجال الذكاء الاصطناعي، وسنكرم أفضل 10 معلمين مبتكرين في توظيف تطبيقات واستخدامات الذكاء الاصطناعي في التعليم في خلوة الذكاء الاصطناعي 2025.. هدفنا تصميم منظومة تعليمية تمكن طلابنا من أدوات المستقبل وتوفير أفضل بيئة تعلمية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي من أجلهم.. الاستثمار في التعليم.. هو استثمار في حاضر دبي ومستقبلها».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن محمد
الذكاء الاصطناعي
دبي
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