الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام غائماً جزئياً أحياناً وتظهر السحب شرقاً.

وأوضح المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس أن الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً وتكون حركتها جنوبية غربية - شمالية غربية وسرعتها / 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س.ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط أحياناً شمالاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 19:43 و المد الثاني عند الساعة 04:15 و الجزر الأول عند الساعة 11:48 والجزر الثاني عند الساعة 23:06.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 14:48 والمد الثاني عند الساعة 02:23 والجزر الأول عند الساعة 26: 21 .