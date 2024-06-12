الأربعاء 12 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالله بن زايد يلتقي وزير خارجية النمسا

عبدالله بن زايد يلتقي وزير خارجية النمسا
12 يونيو 2024 20:07

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية خلال لقائه اليوم معالي ألكسندر شالنبرغ وزير خارجية النمسا العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

جاء اللقاء في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى جمهورية النمسا، حيث بحث الوزيران فرص تعزيز التعاون الثنائي في عدة قطاعات ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والثقافية والطاقة والمناخ.

كما ناقشا التعاون الثنائي في إطار المنظمات الدولية، واستعرضا مسار العلاقات الثنائية مع احتفاء البلدين العام الجاري بمرور 50 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما في عام 1974.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يستقبل فرق عمل جناح الإمارات الذي شارك في إكسبو الدوحة للبستنة
الطقس المتوقع في الإمارات غداً

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على عمق العلاقات مع النمسا، مشيراً إلى أن البلدين الصديقين يحرصان على استثمار الفرص الطموحة المتوافرة لفتح آفاق أرحب لتعاونهما بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما.

حضر اللقاء سعادة سعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية وسعادة حمد الكعبي سفير الدولة لدى النمسا.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
الإمارات
النمسا
آخر الأخبار
جزيرة ياس أبوظبي.. تستقبل زوارها بعروض استثنائية في العيد
الترفيه
جزيرة ياس أبوظبي.. تستقبل زوارها بعروض استثنائية في العيد
اليوم 21:03
«عالم دبي للرياضة» يعود بـ «الدورة الأكبر والأضخم»
الرياضة
«عالم دبي للرياضة» يعود بـ «الدورة الأكبر والأضخم»
اليوم 21:00
«الشارقة الرياضية للبادل» تنطلق 25 يونيو
الرياضة
«الشارقة الرياضية للبادل» تنطلق 25 يونيو
اليوم 20:30
عبدالله بن زايد يلتقي وزير خارجية النمسا
علوم الدار
عبدالله بن زايد يلتقي وزير خارجية النمسا
اليوم 20:07
رئيس الدولة يستقبل فرق عمل جناح الإمارات الذي شارك في إكسبو الدوحة للبستنة
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل فرق عمل جناح الإمارات الذي شارك في إكسبو الدوحة للبستنة
اليوم 20:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©