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«شرطة أبوظبي» تُطلع وفد شرطة عجمان على أفضل ممارسات «إدارة المواهب»

الجانبان خلال الزيارة (من المصدر)
13 يونيو 2024 01:07

أبوظبي (الاتحاد) 

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اطلع وفد من القيادة العامة لشرطة عجمان على أفضل الممارسات المطبقة بمركز إدارة المواهب بقطاع الموارد البشرية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وإجراء مقارنة معيارية حول منظومة وإجراءات العمل والجهود التطويرية.
وأكد المقدم محمد جابر الخييلي، نائب مدير إدارة الاختيار والتعيين بقطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي، أهمية تبادل الخبرات العملية بين القيادات الشرطية في الارتقاء بمنظومة العمل الشرطي والأمني، وتبادل الخبرات بين الجانبين، بما يعزز الجهود التطويرية للارتقاء بمسيرة العمل الشرطي والأمني.
واستعرض الرائد عبدالله سالم الفلاحي، مدير مركز إدارة المواهب بالقطاع، مع وفد شرطة عجمان برئاسة الرائد حميد أحمد الشامسي، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، وقدم شرحاً حول إنجازات المركز واختصاصاته منذ تأسيسه عام 2017.
وتعرف الوفد، خلال جولة تعريفية بمركز إدارة المواهب، على إجراءات العمل والممارسات والخطط المتبعة والنجاحات التي حققها المركز على المستوى المحلي والحكومي. 

شرطة عجمان
شرطة أبوظبي
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إدارة المواهب
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