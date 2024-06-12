اتفاقية لتعزيز قدرات مشروع الغدير للحرف الإماراتية

أبوظبي (الاتحاد)

وقَّعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وهيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، اتفاقية شراكة؛ لتعزيز قدرات مشروع الغدير للحرف الإماراتية، ودعم وتمكين الحرفيات المنتسبات للمشروع على مستوى الدولة.

وبموجب الاتفاقية، تقدم هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» مساهمة مالية بقيمة مليون درهم بصورة مبدئية، لتعزيز قدرات المشروع الفنية واللوجستية من خلال إنشاء ورشة متكاملة في العاصمة أبوظبي، لتطوير مهارات المرأة المبدعة في مجال الحرف الإماراتية لضمان استدامة المنتجات التراثية.

وحددت بنود الاتفاقية أطر التعاون بين الجانبين في مجال تعزيز برامج التدريب والتأهيل، وقيام فرق العمل من الجانبين بتحديد مجالات العمل المشترك لتحقيق أهداف الاتفاقية، وتبادل المعلومات والخبرات بين الجانبين في هذا الصدد، كما نصت الاتفاقية على توظيف جهود الجانبين لاستقطاب أكبر عدد من المساهمين والداعمين للمشروع، وضم شرائح جديدة للمشروع من المستفيدات من الحرفيات من المواطنات والمقيمات، وتمكينهن من خلال تحقيق الاستقلال المادي واستدامته، ودخول أسواق جديدة لتسويق المنتجات الإماراتية، وزيادة خطوط الإنتاج داخل الورش الفنية بنسبة 20% وعدد الحرفيات بنسبة 10% في العام الأول من هذه الشراكة طويلة الأمد.

وقع الاتفاقية من جانب الهلال الأحمر راشد مبارك المنصوري، الأمين العام، وسلامة عجلان العميمي، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية – «معاً».

وأكدت حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، مساعد سمو رئيس الهيئة للشؤون النسائية، أن مشروع الغدير أصبح من المبادرات الإماراتية الرائدة في مجال تمكين المرأة والاستدامة وخدمة المجتمع، وقالت سموها: «إن توقيع الاتفاقية بين الغدير وهيئة المساهمات المجتمعية - (معاً)، يأتي انطلاقاً من حرص الجانبين على ترسيخ هذه المبادئ، وتقوية العلاقات مع الشركاء الاستراتيجيين في مجال العمل الإنساني وخدمة المجتمع».

وأشارت سموها إلى أن الاتفاقية تفتح مجالات أرحب للتعاون والتنسيق بين الهلال الأحمر الإماراتي وهيئة المساهمات المجتمعية - «معاً»، وتعكس التزام الجهتين بتوجيه الجهود وتفعيل التعاون القائم لخدمة المجتمع عبر بوابة مشروع الغدير الرائد في مجال تمكين المرأة، إلى جانب تعزيز مبدأ الشراكة بما يخدم مسيرة العمل الإنساني في الدولة، كما تمثل الاتفاقية خطوة متقدمة نحو تبني المبادرات التي تعزز جانب المسؤولية المجتمعية، وتمهد لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية التي سيكون لها أثرها المباشر على جهود الجانبين في المجال الإنساني والمجتمعي.

وأشادت سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بمبادرات هيئة «معاً» الإنسانية، ودورها في دعم المشاريع التي تخدم قطاعات واسعة من الشرائح المجتمعية في إمارة أبوظبي والتي تعزز خططها التطويرية ومكانتها الاستراتيجية.

وأشاد راشد مبارك المنصوري، بالرعاية الكريمة التي توليها سمو الشيخة شمسة بنت حمدان آل نهيان لمشروع الغدير، ودعمها المستمر لفعاليات المشروع الذي يمثل مبادرة نوعية لمساندة الأسر من ذوي الدخل المحدود والمنتجة، مؤكداً أن المشروع يسهم في إحياء تراث الإمارات من خلال منتجاته الإماراتية المصنوعة من المواد المحلية، كما يسهم في ربط الأجيال الجديدة بتاريخ وماضي أجدادهم العريق.

وأشار إلى أن المشروع يعمل على تدريب السيدات على تصنيع المنتجات الإماراتية من خامات محلية في الدولة، وتتولى هيئة الهلال الأحمر ترويجها وتسويقها عبر المعارض والأسواق وتخصيص عائداتها لتحسين دخل الأسر المنتجة، وأكد أن هيئة الهلال الأحمر لن تدخر جهداً في سبيل دعم وتطوير المشروع وتوسيع دائرة الأسر المستفيدة من خدماته. وقال المنصوري: «إن الهيئة ترحب بشراكتها مع هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، وستعمل على تنفيذ الاتفاقية على أرض الواقع، بما يخدم أهدافها الاستراتيجية في التمكين والاستدامة، وحشد الدعم لمشروع الغدير».

وقالت سلامة عجلان العميمي: «تعكس هذه الاتفاقية أهمية تمكين المجتمع، بما في ذلك مؤسسات القطاع الثالث ومؤسسات النفع العام والمؤسسات الاجتماعية من خلال تعزيز الشراكات بين القطاع العام والخاص والاجتماعي، كما تؤكد التزامنا بتوجيه صرف المساهمات، وتوزيعها بشفافية لدعم البرامج التي تضع حلولاً مستدامة تعالج الأولويات الاجتماعية المحددة».