«هو».. عيادة جديدة لصحة الرجال في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن «هيلث بلاس للإخصاب»، المركز الرائد في علاجات الإخصاب وجزء من مجموعة M42، عن إطلاق عيادة صحة الرجال «هو» تزامناً مع الأسبوع العالمي لصحة الرجل الذي بدأ في 10 يونيو.

وستركز عيادة «هو» على جانب مهم من صحة الرجال ولا يحظى في الغالب بالاهتمام الكافي، وتجسد رسالة طموحة لتأسيس مساحة مخصصة للرجال لمناقشة مخاوفهم الصحية من دون أي حرج ضمن بيئة معززة بخصوصية عالية لا تعرض المرضى لأي أحكام مسبقة، وتمدهم بالدعم الذي يحتاجونه عبر فريق رعاية مكون من الرجال فقط.

وستقدم عيادة صحة الرجال «هو» أفضل مستويات الرعاية عبر مجموعة متنوعة من الخدمات في أبوظبي، وذلك من خلال هيلث بلاس للإخصاب، إلى جانب دبي والإمارات الشمالية عبر مبادلة للرعاية الصحية دبي.

وتتضمن قائمة خدماتها إدارة الاضطرابات الهرمونية، وسن اليأس لدى الذكور «المعروف بقصور الغدد التناسلية»، وستلبي احتياجات المرضى المصابين بأمراض المسالك البولية، وستوفر أيضاً حلولاً شاملة لأمراض الذكورة والخصوبة.

وفي هذا السياق، قال حسن جاسم النويس، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي للمجموعة في M42: «نفخر بإطلاق عيادة صحة الرجال (هو)، في خطوة تؤكد التزامنا بدعم جميع أفراد المجتمع ليتمكنوا من التمتع بالصحة الشاملة».