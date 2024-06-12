⁨«الرعاية الأسرية» تدمج مبادراتها المجتمعية تحت مظلة «أسرة واحدة»⁩

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة الرعاية الأسرية، إطلاق مبادرة موحدة تحت مسمى «أسرة واحدة» تندرج تحتها جميع أنشطة وجهود التواصل المجتمعي، بما يتضمن مبادراتها المتنوعة والفعاليات المجتمعية وورش العمل والبرامج التدريبية.

وتهدف هذه المبادرة إلى تسهيل وصول أفراد المجتمع إلى النطاق الواسع من الخدمات التي تقدمها، وضمان توعيتهم وتعريفهم بها، مما يؤكد التزام الهيئة بمهمتها بدورها في توطيد الروابط الأسرية، وحماية تماسك الأسر من خلال الارتقاء بجودة حياة الأسرة ورفاهها في إمارة أبوظبي.

وقالت بشرى الملا، مدير عام هيئة الرعاية الأسرية: تأتي مبادرة «أسرة واحدة» في إطار رؤية هيئة الرعاية الأسرية نحو تعزيز حس الانتماء بين أفراد المجتمع، بالتماشي مع استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة، وتركز على تمكين الأفراد، ونشر المعرفة والوعي المجتمعي، وتعزيز الصحة، والمحافظة على الطبيعة، إذ نسعى من خلال المبادرة إلى إتاحة وصول قاعدة أكبر من أفراد المجتمع إلى أنشطة التواصل المجتمعي التي ننظمها.

وأضافت: «نحرص من خلال دعمنا لشركائنا الاستراتيجيين على تعزيز التعاون ومشاركة المصادر المعرفية، وتعكس مبادرة «أسرة واحدة» التزامنا بذلك، وبالتنسيق مع مؤسسات القطاع الاجتماعي المتنوعة ودعم جهود أنشطة التوعية والتواصل المجتمعي لديهم».

وتتيح هيئة الرعاية الأسرية أنشطة التوعية المجتمعية والدعم الأسري لشتى أفراد المجتمع، بالتعاون مع الشركاء المتنوعين من القطاع الحكومي والخاص والقطاع الثالث، بما في ذلك دائرة تنمية المجتمع، والمسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغيّر المناخي (UICCA).