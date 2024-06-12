170 بحثاً وورقة عمل مشاركة في «العالمي للتأهيل» بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، تلقيها أكثر من 170 بحثاً عملياً وورقة عمل قدمها خبراء ومتخصصون ومؤسسات عالمية من 58 دولة، وذلك لعرضها ومناقشتها ضمن جلسات المؤتمر العالمي للتأهيل (WCR 2024) الذي يقام برعاية سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، خلال الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر 2024 في مركز أدنيك - بأبوظبي.

وتنظم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم المؤتمر الذي يقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط تحت شعار «العمل والتوظيف» بالشراكة مع منظمة التأهيل الدولية (RI) والجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA)، وبالتعاون مع مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ومركز أدنيك - أبوظبي، لتوفير منصة تجمع المسؤولين في قطاع التأهيل من خبراء وباحثين، وأكاديميين معنيين لبحث الأفكار وتبادل الخبرات، والتعرف على أفضل ممارسات استخدام التكنولوجيا المتقدمة لتأهيل أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمعات.

وتعمل لجنة علمية متخصصة على دراسة هذه البحوث ومراجعتها لاختيار أوراق العمل التي من شأنها المساهمة في تحقيق أهداف المؤتمر المتمثلة طرح وتبني حلول للتحديات التي تعيق دمج أصحاب الهمم في المجتمعات.

ويهدف المؤتمر العالمي للتأهيل، والذي من المتوقع أن يستقطب أكثر من ألف خبير ومتخصص دولي في مجال حقوق أصحاب الهمم إلى التأكيد على حقوقهم في الحياة السياسية والعامة عبر منحهم حق المشاركة في الترشح والتصويت في الانتخابات، إلى جانب تبوء المناصب القيادية عبر المشاركة في صناعة القرار ورسم ملامح المستقبل، مع التأكيد على أن التعليم حق أساسي من حقوقهم من خلال ضمان نظام تعليمي شامل.

ويعزز المؤتمر مكانة أبوظبي كوجهة مفضَّلة للاجتماعات والمؤتمرات والمعارض على مستوى العالم، ويؤكد ريادتها في استقطاب الأنشطة والفعاليات الدولية، من خلال البحث في فرص الاستفادة من تجارب الدول الناجحة في رعاية أصحاب الهمم.