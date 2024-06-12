«الدراسات الاجتماعية».. ارتياح بين طلبة الثاني عشر

إبراهيم سليم، سعيد أحمد، مريم بوخطامين

عبّر طلبة الثاني عشر عن ارتياحهم لامتحان الدراسات الاجتماعية، والذي جاء في مستوى الطالب المتوسط من دون تعقيدات، وسط شعور بالسعادة، حيث ركزت الأسئلة على التنمية المستدامة والبيئة.

ويؤدي اليوم الطلبة امتحان التربية الإسلامية لكل الأقسام، فيما يؤدي غداً طلبة المتقدم امتحان مادة الكيمياء، بينما يؤدي طلبة العام امتحانهم في مادة الأحياء.

وأجمع الطلبة على يسر وسهولة الامتحان، وكان إلكترونياً، وخرج الطلاب قبل انتهاء الوقت المقرر، ولم يواجهوا صعوبة، رغم وجود أسئلة تحتاج إلى تركيز، والهدف منها إبراز الفروق الفردية بين الطلاب.

وتضمن الامتحان 4 قطع، وعلى كل قطعة أسئلة، ودارت في مجملها حول الاستدامة والبيئة، كما ذكر الطلاب.

وقال كل من الطالب يوسف مصري، ويوسف أبوعيدة، ويوسف حمارشة، «عام»، ومحمد محسن وعبدالرحمن قرباوي، ومحمد جهاد، وعبدالله الطائي «متقدم»: «إن الأسئلة جاءت في مستوى الطالب، وهي عبارة عن 4 قطع، وكل قطعة تضمنت 5 أسئلة، بإجمالي 20 سؤالاً، يتم الإجابة عنها من القطعة، مع وجود أسئلة تحتاج إلى تركيز في الإجابة، واختيار الإجابات الدقيقة».



عجمان: الأسئلة سهلة وواضحة

وصف عدد من طلبة الثاني عشر بعجمان، اختبار مادة الدراسات الاجتماعية، بأنها أسهل مادة مرت عليهم مقارنة ببقية الاختبارات، مؤكدين أن الأسئلة كانت سهلة وواضحة ولا تحتاج إلى جهد للإجابة عنها.

وقال الطالب أحمد خالد الشحي، مسار عام بعجمان: «إن الاختبار شمل 20 سؤالاً إلكترونياً، وكانت جميعها بسيطة، لم تأخذ منهم وقتاً طويلاً للإجابة عنها»، لافتاً إلى أنه استطاع الانتهاء من الاختبار في نصف الوقت المحدد له.

وأضاف الطالب محمد عبدالله محمد، مسار عام بعجمان: «إن أسئلة مادة الدراسات الاجتماعية، كانت سهلة»، لافتاً إلى أنه يتوقع تحقيق درجات عالية في هذه المادة، ستساعده على زيادة نسبة تفوقه.



أم القيوين: اجتزنا الاختبار بسهولة

أكد عدد من طلبة الثاني عشر في أم القيوين أن اختبار مادة الدراسات الاجتماعية، لم يكن صعباً، مؤكدين أنهم اجتازوا الاختبار في نصف الفترة الزمنية المحددة له.

وقال الطالب عبدالرحمن المنصوري، مسار عام بأم القيوين، إن أسئلة مادة الدراسات الاجتماعية، كانت سهلة جداً، ولا تحتاج إلى تفكير أو جهد، لافتاً إلى أنه استطاع الإجابة عن جميع الأسئلة في وقت قصير.

وأشار الطالب ناصر الغفلي، مسار عام بأم القيوين، إلى أن الاختبار جاء إلكترونياً على فترة واحدة مدتها ساعتان، ولم تشهد أية مشاكل تقنية أو صعوبة في الإجابة عن الأسئلة، لافتاً إلى أن جميع الطلاب بعد خروجهم من اللجان، أبدوا سعادتهم لسهولة الاختبار.



رضى بين طلاب رأس الخيمة

يختتم اليوم بعض طلاب مراحل النقل والثاني عشر التطبيقي اليوم اختبارات الفصل الدراسي الأخير بمادة التربية الإسلامية، كما يختتم غداً الجمعة طلاب الحادي عشر والعاشر وطلاب الثاني عشر بأقسامه الثلاثة المتقدم والعام والنخبة يومهم الأخير بمادة الكيمياء والأحياء للعام الدراسي 2023-2024.

أجمع طلاب الصف الثاني عشر على سهولة أسئلة امتحان الدراسات الاجتماعية، والتي جاءت مباشرة وواضحة، ويمكن للطالب اختيار الإجابة الصحيحة من الفقرة من دون وجود أي محاور غامضة تربك الطالب، كما أسهمت سهولة الامتحان في سرعة انتهاء الطلاب من الامتحان قبل انتهاء الوقت المحدد للإجابة بوقت كاف.

وحرصت إدارات المدارس على متابعة اللجان الامتحانية، والوقوف على مدى توافر الإمكانات كافة والتجهيزات اللازمة، لأداء الطلاب الامتحانات بسهولة ويسر، مع الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للامتحان.

وأكد طلاب مدرسة الرمس للتعليم الثانوي، سهولة امتحان الدراسات الاجتماعية التي كانت ضمن توقعات طلاب شهادة الثاني عشر، والتي وصفت بالسهلة وفي استطاعة كل طالب، سواء كان متوسطاً أو مميزاً، وهو ما أضفى راحة واطمئناناً لدى الطلاب.

وقال الطالب حمدان الشحي في مدرسة طنب للتعليم الثانوي متقدم والطالب جمال النقبي بالقسم العام: «إن الاختبارات المتعلقة بمادة الدراسات الاجتماعية لطالما كانت سهلة وميسرة لما تتميز به المادة من معلومات ترتبط بالدولة والمنطقة بشكل عام»، منوهين بأن مادة الدراسات الاجتماعية من المواد التي يستند إليها الطالب لرفع مستوى المعدل النهائي في شهادة الثاني عشر بمختلف أقسامه سواء النخبة أو العام أو المتقدم أو التطبيقي، متمنين غداً نهاية عام جيدة.