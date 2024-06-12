الخميس 13 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

43 مادة غذائية جديدة في مراكز التوزيع المدعومة بالعين

43 مادة غذائية جديدة في مراكز التوزيع المدعومة بالعين
13 يونيو 2024 01:09

العين (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
ريم الهاشمي تبحث علاقات التعاون مع وزير خارجية النرويج
محمد بن راشد: إعلاء القانون ومراعاة حقوق أفراد المجتمع

أعلنت مراكز توزيع المواد الغذائية المدعومة التابعة لبلدية مدينة العين عن توفير عروض وتخفيضات مميزة على المواد الغذائية والاستهلاكية للأسر الإماراتية، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
تشمل العروض توفير 43 مادة غذائية جديدة بالإضافة إلى تخفيض سعر 50 مادة غذائية واستهلاكية متنوعة تلبي احتياجات الأسر، التي تعد من مكونات المائدة الإماراتية خلال عيد الأضحى.
وأكدت مهرة الظاهري رئيس قسم المسؤولية المجتمعية في بلدية مدينة العين: تضمنت استعدادات المراكز بمناسبة العيد الأضحى توفير المخزون من المواد الغذائية بكميات كافية قبل وخلال فترة العيد في جميع منافذ التوزيع التابعة للبلدية لتلبية الزيادة المتوقعة على المواد الغذائية، مع زيادة عدد العمالة المساعدة ورجال الأمن في مستودعات توزيع المواد الغذائية لضمان عدم التأخير في تحميل المواد والسلع الغذائية، بالإضافة إلى توفير مركبات مخصصة لتلبية طلبات التوصيل إلى منازل المتعاملين.
وأشارت الظاهري إلى أنه سيتم إغلاق جميع مراكز توزيع الغذائية في أول وثاني أيام العيد مع استمرار توفير المواد الغذائية المدعومة في منافذ البيع الخاصة بجمعية العين التعاونية خلال أيام العيد، على أن يستأنف العمل في جميع مراكز توزيع المواد الغذائية اعتباراً من ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

بلدية العين
الإمارات
العين
عيد الأضحى المبارك
عيد الأضحى
المواد الغذائية
آخر الأخبار
مصلون حول الكعبة في المسجد الحرام (أ ف ب)
الأخبار العالمية
1.2 مليون يتوافدون إلى مكة لأداء مناسك الحج
13 يونيو 2024
فلسطينية تراقب تصاعد الدخان في أعقاب غارة إسرائيلية جنوب غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جهود أميركية لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
13 يونيو 2024
بايدن يتوجه إلى إيطاليا للمشاركة في القمة (أ. ف. ب)
الأخبار العالمية
قمة السبع الصناعية تنطلق اليوم.. وغزة وأوكرانيا تتصدران الأجندة
13 يونيو 2024
فلسطينيون بجوار أنقاض منازلهم عقب غارات إسرائيلية على المنطقة (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تطالب بإيقاف العمليات العسكرية في غزة «فوراً»
13 يونيو 2024
ريم الهاشمي خلال لقائها وزير خارجية النرويج (وام)
الأخبار العالمية
ريم الهاشمي تبحث علاقات التعاون مع وزير خارجية النرويج
13 يونيو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©