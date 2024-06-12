43 مادة غذائية جديدة في مراكز التوزيع المدعومة بالعين

العين (الاتحاد)

أعلنت مراكز توزيع المواد الغذائية المدعومة التابعة لبلدية مدينة العين عن توفير عروض وتخفيضات مميزة على المواد الغذائية والاستهلاكية للأسر الإماراتية، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

تشمل العروض توفير 43 مادة غذائية جديدة بالإضافة إلى تخفيض سعر 50 مادة غذائية واستهلاكية متنوعة تلبي احتياجات الأسر، التي تعد من مكونات المائدة الإماراتية خلال عيد الأضحى.

وأكدت مهرة الظاهري رئيس قسم المسؤولية المجتمعية في بلدية مدينة العين: تضمنت استعدادات المراكز بمناسبة العيد الأضحى توفير المخزون من المواد الغذائية بكميات كافية قبل وخلال فترة العيد في جميع منافذ التوزيع التابعة للبلدية لتلبية الزيادة المتوقعة على المواد الغذائية، مع زيادة عدد العمالة المساعدة ورجال الأمن في مستودعات توزيع المواد الغذائية لضمان عدم التأخير في تحميل المواد والسلع الغذائية، بالإضافة إلى توفير مركبات مخصصة لتلبية طلبات التوصيل إلى منازل المتعاملين.

وأشارت الظاهري إلى أنه سيتم إغلاق جميع مراكز توزيع الغذائية في أول وثاني أيام العيد مع استمرار توفير المواد الغذائية المدعومة في منافذ البيع الخاصة بجمعية العين التعاونية خلال أيام العيد، على أن يستأنف العمل في جميع مراكز توزيع المواد الغذائية اعتباراً من ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.