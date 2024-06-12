خطة شاملة في «بلدية للفجيرة» استعداداً لعيد الأضحى

الفجيرة (وام)

أكملت بلدية الفجيرة كافة استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث عملت على إعداد خطة شاملة وواضحة قبيل العيد، للعمل على تقديم خدمات مثالية لضمان إسعاد الجمهور الكريم خلال هذه المناسبة السعيدة.

وقال المهندس محمد سيف الأفخم - مدير عام بلدية الفجيرة: إن البلدية أنهت استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك وفق خطط ممنهجة من قبل كافة الإدارات والأقسام المعنية، بتجهيز المقاصب وتنفيذ زيارات تفتيشية مختلفة على المنشآت الغذائية والصحية والأسواق المركزية وصالونات الحلاقة ومراكز التجميل، والتأكد من اتباعها واستيفائها لكافة الاشتراطات والمعايير الصحية العامة والسلامة الغذائية، والتأكد من عدم الاستغلال ورفع الأسعار. فيما يخص المقاصب، أكد الأفخم أن جميع مقاصب الفجيرة قامت بعمل خطة شاملة لخدمة الجمهور في هذه الفترة، حيث تم عمل صيانة مكثفة على كافة الأجهزة والمعدات، وتوفير كافة المستلزمات الضرورية وتطوير صالات الذبح بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وتيسير مرونة العمل في المقاصب، والتأكد من سلامة الأضاحي والذبائح المقدمة للجمهور وللحد من الذبح العشوائي خارج المقاصب، إلى جانب التعاون مع الجمعيات الخيرية فيما يخص استقبال وذبح الأضاحي.

وتبلغ القيمة الاستيعابية لمقصب الفجيرة للذبح خلال اليوم 5000 أضحية وفي المقاصب الأخرى 1000 أضحية خلال اليوم الواحد، حيث سيبدأ العمل أول يوم في العيد من بعد صلاة العيد مباشرة وحتى الانتهاء من جميع الأضاحي، وفي اليوم الثاني سيبدأ العمل من الساعة السادسة صباحاً وحتى العاشرة مساءً، وذلك في مقاصب: الفجيرة، ومقصب الطويين، ومقصب مسافي، ومقصب قدفع.

وأضاف الأفخم: أن البلدية تحرص أيضاً على رفع درجة استعداداتها من خلال سلسلة الإجراءات الخاصة بضمان السلامة والصحة العامة، من خلال تكثيف إجراءاتها التفتيشية لمراقبة الأسواق المركزية والمحال التجارية والمطاعم والمؤسسات العاملة في مجال توزيع وبيع وتجارة المواد الغذائية والخضراوات والفواكه واللحوم، ومحال الحلويات التي تلاقي إقبالاً كبيراً من أجل عيد الأضحى، والصالونات النسائية والرجالية للتأكد من استيفائها لشروط الصحة والسلامة بمناسبة قرب حلول العيد.