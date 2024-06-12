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علوم الدار

توعية العاملين بالصالونات الرجالية ومراكز التجميل النسائية في أبوظبي

خلال عملية التفتيش (من المصدر)
13 يونيو 2024 01:08

أبوظبي (الاتحاد) 

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تحرص بلدية مدينة أبوظبي على صحة وسلامة أفراد المجتمع زوار مراكز التجميل والصالونات النسائية والرجالية، خصوصاً مع تزايد الإقبال على هذه المراكز في الأعياد والمناسبات المختلفة.
وتزامناً مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، نفذت البلدية من خلال قطاع خدمات البلدية- إدارة الصحة العامة، حملة تفتيشية توعوية استهدفت أصحاب مراكز التجميل والصالونات النسائية والرجالية والعاملين فيها داخل وخارج جزيرة أبوظبي، للتوعية بأهمية توفير كافة الاشتراطات الصحية، حفاظاً على سلامة أفراد المجتمع.
وعمل مفتشو البلدية أثناء الحملة على تعزيز الوعي لدى أصحاب مراكز التجميل والصالونات النسائية والرجالية والعاملين فيها بأهمية تطبيق جميع الاشتراطات الصحية الخاصة بالنظافة العامة، والمواد والأدوات المستخدمة، ورفع جودة الخدمات التي تقدمها هذه المنشآت للجمهور.
كما اهتم مفتشو البلدية بالتأكد من تطبيق جميع الاشتراطات الواجب توافرها في مراكز التجميل والصالونات النسائية والرجالية، وقاموا بتحرير عدد من الإنذارات لبعض المخالفين وتوعيتهم بالامتثال لتطبيق كافة الاشتراطات.
وتعزيزاً لأهداف الحملة، تم نشر العديد من المنشورات التوعوية عبر الحسابات الرسمية للبلدية على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق «فريجنا»، لتوعية الفئات المستهدفة بضرورة الالتزام بتوفير كافة الاشتراطات الصحية المطلوبة.

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