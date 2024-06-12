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علوم الدار

وفد حجاج «الشارقة الخيرية» يغادر إلى الأراضي المقدسة

خلال مغادرة الوفد (من المصدر)
13 يونيو 2024 01:08

لمياء الهرمودي (الشارقة)

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أوفدت جمعية الشارقة الخيرية 160 شخصاً من ذوي الدخل المحدود الذين تكفلت بإيفادهم من داخل وخارج الدولة لأداء مناسك الحج ضمن حملة تيسير الحج، حيث تأتي الحملة ضمن الحملات الوطنية بالدولة استمراراً لنهج الجمعية القائم على دعم ذوي الدخل المحدود وتحقيق أمنيتهم بأداء الشعائر والمناسك المقدسة، وبدعم وتعاون أصحاب الأيادي البيضاء.
وقال محمد سُليم المنعي مدير إدارة المساعدات بجمعية الشارقة الخيرية: إن حملة تيسير الحج تأتي ضمن مبادرات «حملة عيد الأضحى المبارك» وقد انتهت الجمعية خلال الأيام الماضية من إجراء كافة الترتيبات للأشخاص الذين تمت الموافقة على طلباتهم، من خلال لجنة المساعدات بشكل مبكر، وها نحن اليوم نودع بمشاعر البهجة 70 شخصاً من مواطني الدولة، بجانب 90 من الحالات التي تم ترشيحها من قبل مكاتب الجمعية في الخارج بالتنسيق مع وزارة الخارجية وسفارات الدولة في تلك البلدان قبيل سفرهم إلى الديار المقدسة.
وأشار إلى أن تكلفة الحاج الواحد من داخل الدولة تصل إلى 20 ألف درهم، بينما تبلغ تكلفة الحجاج من خارج الدولة 10 الآف درهم للشخص الواحد شاملة النفقات من تذاكر السفر ذهاباً وإياباً إلى الديار المقدسة، ونفقات الإقامة والتنقل أثناء أدائهم مناسك الحج، تسهيلاً وتيسيراً على المشاركين في الحملة.
وأكد مدير إدارة المساعدات بجمعية الشارقة الخيرية أهمية تسيير رحلة الحج لذوي الدخل المحدود، ووقعها في نفوس المستفيدين منها، حيث تحقق لكل واحد منهم حلماً كبيراً بأداء هذه الفريضة التي يؤدونها للمرة الأولى في حياتهم، من خلال دور ومساعدة وجهود فاعلي الخير، موضحاً أن الحج ركن من أركان الإسلام العظيمة، تهفو إليه القلوب المسلمة، ومن أعظم أبواب الخير وأجلّ الأعمال هو التيسير على المسلمين، ومساعدتهم في بلوغ أمنيتهم من أداء هذه الفريضة وزيارة الديار المقدسة، ومن هنا جاءت فكرة مشروع إيفاد أشخاص من حول العالم إلى الديار المقدسة، والتكفل بنفقات حجهم بعدما حالت ظروفهم المادية والمعيشية من دون تحقيق هذه الأمنية، متوجهاً بالشكر الجزيل إلى أهل الخير والإحسان لدعمهم هذه الحملة التي تترك في نفوس المستحقين أثراً طيباً.

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