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علوم الدار

عمر الدرعي: رفع مستوى خدمات الوعظ والإفتاء لحجاج الإمارات قبيل بدء المناسك

عمر الدرعي: رفع مستوى خدمات الوعظ والإفتاء لحجاج الإمارات قبيل بدء المناسك
13 يونيو 2024 01:09

مكة المكرمة (وام)

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قال الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات: إن لجنة الوعظ والإفتاء التابعة للمكتب خصصت أكثر من 40 كادراً وعظياً مرافقاً لحملات الحج الإماراتية، وبما لا يقل عن واعظ في كل حملة، فيما تعمل نخبة من كبار الواعظات والمفتيات على تقديم الخدمات التوعوية للنساء، بما يلبي احتياجاتهن واستفساراتهن.
وأكد الدرعي على هامش اجتماع عقده مع لجنة الوعظ والإفتاء أمس، في مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات في مقر المكتب في مكة المكرمة، على رفع مستوى خدمات اللجنة مع قرب بدء مناسك الحج، منوهاً بضرورة الحرص على تقديم أعلى الخدمات الوعظية والافتائية لتوعية الحجاج.
وأوضح مكتب شؤون حجاج الدولة أن خدمات الوعظ والإفتاء تضمنت تخصيص 4 خطوط ساخنة للإجابة على أسئلة واستفسارات الحجاج، إضافة إلى تفعيل الخط الدولي لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي على مدار 24 ساعة.. وأشار إلى إعداد خطة وعظية وشرعية موحدة للكادر الوعظي تتضمن المحاضرات والجلسات الإفتائية والندوات التوعوية، والتي تقدم بشكل مباشر أو عن طريق «البث الموحد» في مخيمات المشاعر المقدسة.
وتتضمن الخدمات الوعظية توفير حقيبة حجاج الإمارات التي تحتوي على المراجع الدينية العلمية الضرورية لتثقيف الحاج في أداء المناسك، وتم تحويل تلك الخدمات إلى خدمات رقمية إلكترونية، لضمان وصولها إلى جميع حجاج الدولة في أي مكان.

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