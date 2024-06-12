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«موارد الشارقة» و«نافس» يدعمان المسارات المهنية للباحثين عن عمل

مشاركون في الندوة (من المصدر)
13 يونيو 2024 01:08

الشارقة (وام)

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نظمت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، وكليات التقنية العليا بمقر قصر الثقافة بالشارقة، ندوة مهارات المستقبل واتجاهات التوظيف بهدف دعم المسارات المهنية لفئة الباحثين عن عمل، وتمكينهم من اختيار وظائف القطاع الخاص التي تتناسب مع طموحاتهم ومؤهلاتهم العلمية.  
حضر الندوة ممثلون عن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، وكليات التقنية العليا، إلى جانب أولياء أمور الباحثين عن عمل وطلبة الكليات والجامعات المقبلين على التخرج والباحثين عن عمل وبلغ عددهم 168 مشاركاً.
تطرقت الندوة التي قدمتها عائشة الرويمة، مرشد مهني بمجلس تنافسية الكوادر الوطنية «نافس» إلى المهارات المرتبطة بالمستقبل في سوق العمل، وكيفية الاستعداد للنجاح الوظيفي، بالإضافة إلى التعرف على مزايا العمل بالقطاع الخاص، ووسائل مواكبة التغييرات وامتلاك القدرات المهنية العالية.
وشهدت الندوة استعراض قصص نجاح ملهمة لنماذج من الكوادر المواطنة التي عملت بالقطاع الخاص في مختلف المجالات والتخصصات بتشجيع ودعم برنامج «نافس»، واستطاعت بقدراتها وكفاءاتها لفت أنظار كبرى شركات القطاع الخاص على مستوى الدولة.
رافق الحدث فعالية اليوم المفتوح للتوظيف، بالتعاون مع كليات التقنية العليا، بحضور (16) من شركات وجهات القطاع الخاص التي عرضت مجموعة من الشواغر الوظيفية في مختلف التخصصات، إضافة إلى تنظيم مقابلات عمل فورية.

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