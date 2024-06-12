الخميس 13 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«قضاء أبوظبي» تقبل قيد 17 محامياً جديداً

«قضاء أبوظبي» تقبل قيد 17 محامياً جديداً
13 يونيو 2024 01:08

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
ريم الهاشمي تبحث علاقات التعاون مع وزير خارجية النرويج
محمد بن راشد: إعلاء القانون ومراعاة حقوق أفراد المجتمع

أصدرت لجنة شؤون المحامين بدائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بالموافقة على طلبات القيد بجدول المحامين المشتغلين لـ 17 محامياً مواطناً جديداً، إلى جانب قبول طلب نقل محاميين اثنين بجدول المحامين غير المشتغلين.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، حيث اطلعت اللجنة على طلبات تجديد قيد لـ10 محامين انتهى قيدهم لمدة تزيد على شهرين، كما اطلعت على شكوى ضد محام، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة، فيما اطلعت على 4 طلبات للمحامين، واتخذت بشأنهم القرارات المناسبة.
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها برئاسة وكيل دائرة القضاء، وعضوية كل من، القاضي بوشعيب هجامي، رئيس محكمة استئناف العين، القاضي عاصم السعدني- محكمة استئناف أبوظبي، المستشار محمد ضويهر الكثيري - النيابة العامة، والمحامي عبدالله فضل الحمادي، وخميس مبارك القبيسي، مدير إدارة شؤون المحاماة والخبراء، مقرراً للجنة.

دائرة القضاء في أبوظبي
دائرة القضاء
قضاء أبوظبي
الإمارات
يوسف العبري
آخر الأخبار
مصلون حول الكعبة في المسجد الحرام (أ ف ب)
الأخبار العالمية
1.2 مليون يتوافدون إلى مكة لأداء مناسك الحج
13 يونيو 2024
فلسطينية تراقب تصاعد الدخان في أعقاب غارة إسرائيلية جنوب غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جهود أميركية لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
13 يونيو 2024
بايدن يتوجه إلى إيطاليا للمشاركة في القمة (أ. ف. ب)
الأخبار العالمية
قمة السبع الصناعية تنطلق اليوم.. وغزة وأوكرانيا تتصدران الأجندة
13 يونيو 2024
فلسطينيون بجوار أنقاض منازلهم عقب غارات إسرائيلية على المنطقة (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تطالب بإيقاف العمليات العسكرية في غزة «فوراً»
13 يونيو 2024
ريم الهاشمي خلال لقائها وزير خارجية النرويج (وام)
الأخبار العالمية
ريم الهاشمي تبحث علاقات التعاون مع وزير خارجية النرويج
13 يونيو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©