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علوم الدار

«تقنية» الوطني تناقش سياسة إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة

جانب من الاجتماع (من المصدر)
13 يونيو 2024 01:07

دبي (الاتحاد)

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عقدت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي اجتماعاً أمس، برئاسة الدكتورة نضال محمد الطنيجي، رئيسة اللجنة، ناقشت خلاله موضوع سياسة الحكومة في شأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، بحضور ممثلي وزارة تنمية المجتمع، ومجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من: عائشة إبراهيم المري مقررة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف، ووليد علي المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، كما حضرت العضو مضحية سالم المنهالي من خارج اللجنة.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة أوجه التعاون بين وزارة تنمية المجتمع، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في شأن استدامة أموال الوقف، وتوزيع والزكاة، وجهود الوزارة في تشجيع القطاع الخاص ضمن إطار المسؤولية المجتمعية على العمل الخيري في الوقف والزكاة، والبرامج التي تقوم بها الهيئة، لتعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية الوقف والزكاة ودورها المحوري في التنمية، وتحقيق الأمن الاجتماعي.

أموال الزكاة
المجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
نضال محمد الطنيجي
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