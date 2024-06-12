نهيان بن مبارك: الإماراتيون نموذج فريد للعمل التطوعي المخلص

أبوظبي (الاتحاد)

شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، حفل مؤسسة المباركة لتكريم الشركاء الاستراتيجيين من الجهات والمؤسسات والأفراد الذين أسهموا في دعم مسيرة المؤسسة وتحقيق أهدافها.

وحضر الحفل الذي أقيم في قصر معاليه بالبطين في أبوظبي، الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، والشيخ محمد بن خليفة بن حمدان آل نهيان، والشيخ ذياب بن خليفة بن حمدان آل نهيان، والشيخ نهيان بن خليفة بن حمدان آل نهيان، وعدد من المسؤولين وممثلي عدد من الجهات والمؤسسات.

وخلال الحفل، أعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عن اعتزازه برسالة وأهداف مؤسسة المباركة ودورها الحيوي في دعم الجهود التوعوية والمجتمعية لمختلف الفئات المستهدفة وخاصة فئات النشء والشباب من عمر 13 سنة إلى 17 سنة وغيرها من الفئات المجتمعية التي تتوجه إليها المؤسسة ببرامجها ومبادراتها التي تستهدف بناء الشخصية وصقلها بالمهارات وترسيخ هويتها الوطنية.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: «مرحباً بكم جميعاً في هذا الاحتفال، الذي نعبر فيه عن اعتزازنا بما تقوم به مؤسسات المجتمع، وأفراده، من جهدٍ طيب في دعم جهود وأنشطة مؤسسة المباركة، وعلى نحوٍ يؤدي بدون شك، إلى التطوير نحو الأفضل، في كافة مجالات العمل في المؤسسة.. إن احتفالنا بكم الليلة إنما هو احتفاء بما تتسم به مسيرة الإمارات الحبيبة من التعاون والعمل المشترك حباً للوطن، وتحقيقاً للمشاركة الفعالة، لجميع أفراده ومؤسساته، من أجل تحقيق كافة الأهداف والغايات، إن هذا الاحتفال أيضاً إنما هو في واقع الأمر احتفال بمؤسسة المباركة ذاتها، وبجهودها الطيبة في خدمة المجتمع والإنسان، بل وبالتزامها الكامل بتمكين شباب الدولة، من تحقيق الخير لأنفسهم، ولمجتمعهم، ولوطنهم، يعتزون بهويتهم الوطنية، ويحرصون دائماً على السلوك الأخلاقي الحميد، إن هذا الاحتفال، بالإضافة إلى ذلك، إنما هو احتفاء بالأداء المتميز للعاملين في المؤسسة، بقيادة الأخت الفاضلة، الشيخة الدكتورة موزة بنت مبارك آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة المباركة. إننا نقدم لهم جميعاً التحية والتهنئة على عطائهم وإنجازاتهم، واثقين، بإذن الله، من أنهم سوف يكونون دائماً على قدر كافة الطموحات والآمال، وأن مؤسسة المباركة، بفضل جهودهم، سوف تسير دوماً من حَسنٍ إلى أحسن، على طريق تنمية المجتمع، وتمكين جميع أفراده، من حياةٍ سعيدة ومنتجة، بإذن الله.

ومن جانبها أكدت الدكتورة الشيخة موزة بنت مبارك آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة المباركة، أهمية هذه المناسبة التي تعزز جسور التواصل بين المباركة ومختلف الجهات والمؤسسات والأفراد الذين شاركوا بتعاونهم وجهودهم في دعم مسيرة المؤسسة ونجاحها في تحقيق أهدافها منذ انطلاقها عام 2016.