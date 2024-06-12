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علوم الدار

سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل تخريج طلاب جامعة الشارقة

سلطان بن أحمد القاسمي في صورة جماعية مع الخريجين (وام)
13 يونيو 2024 01:09

الشارقة (وام)

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شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، أمس، في قاعة المدينة الجامعية، حفل تخريج طلاب درجة البكالوريوس بالجامعة البالغ عددهم 322 خريجاً.
بدأ الحفل بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات، وتلاوة عطرة لآيات من القرآن الكريم، ليلقي بعدها الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، كلمةً أشار فيها إلى أن هذا الحفل هو احتفال بكوكبة جديدة من خريجي جامعة الشارقة المتسلحين بالعلم والمعرفة والمهارات اللازمة للالتحاق بسوق العمل، مؤكداً أن ما تحقق من إنجازات يأتي نتيجة لما أرساه مؤسس الجامعة، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بأن تكون في طليعة الجامعات على مستوى الدولة والمنطقة والعالم.
وأكد أن التخرج من الجامعة أهم ما يفتخر به الإنسان في مسيرته التعليمية، فحق لكل منكم الفخر والاعتزاز، وعليكم أن تشكروا الله تعالى أن تكللت جهودكم على مدى سنوات من التعب والمشقة والبذل والتضحية بهذا النجاح، فاجتمعتم اليوم على هذه المنصة الغالية، الخالدة في الذاكرة ما حييتم، وما كان لهذا الإنجاز أن يتحقق لولا البذل والتضحية من الآباء والأمهات الذين تتسابق دموعهم وقلوبهم فرحاً وابتهاجاً بهذا الإنجاز المشترك.
وألقى الخريج عبدالرحمن الحوسني كلمةً بالنيابة عن زملائه الخريجين، تقدم فيها بالشكر والعرفان إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على تأسيس جامعة الشارقة، الصرح العلمي الرائد، والدعم الذي وفره للدراسة فيها، وإلى سمو رئيس جامعة الشارقة على جهوده للارتقاء بالجامعة إلى مستويات أعلى.
وقدم الحوسني الشكر أيضاً لأعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية وكل من ساهم في تعليم الطلبة وكان له فضل في مسيرتهم الجامعية، كما توجه بالشكر لآباء وأمهات الخريجين.
وقد سلَّم سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي الشهادات للطلاب الخريجين من برامج البكالوريوس كافة في كليات إدارة الأعمال، والاتصال، والآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والحوسبة والمعلوماتية، والسياسات العامة، والشريعة والدراسات الإسلامية، والعلوم، والفنون الجميلة والتصميم، والقانون، والهندسة، مباركاً سموه للخريجين، ومتمنياً لهم التوفيق في حياتهم القادمة.

الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي
الشارقة
جامعة الشارقة
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