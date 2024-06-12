«استشاري الشارقة» يؤكد دوره في خدمة المجتمع

الشارقة (وام)

أكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أهمية الدور الذي يقوم به المجلس في خدمة المواطنين والمقيمين بوصفه مرآة تعكس نبض المجتمع وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة في الإمارة.

وأشار إلى أن المجلس يسعى دائماً إلى تحقيق تطلعات المواطنين والمقيمين، من خلال تفعيل قنوات التواصل والتفاعل مع مختلف شرائح المجتمع. جاء ذلك خلال اجتماع هيئة مكتب المجلس أمس برئاسة معاليه، وجرى فيه الاطلاع على الاقتراحات والموضوعات الواردة من قبل أعضاء المجلس والجمهور.

حضر الاجتماع حليمة حميد العويس، نائب رئيس المجلس، وعدد من أعضاء المجلس رؤساء اللجان، وأحمد سعيد الجروان، أمين عام المجلس الاستشاري بالشارقة.