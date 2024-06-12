منصور بن محمد يتفقد سير العمليات في مطار دبي الدولي

دبي (وام)

قام سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، أمس، بزيارة ميدانية إلى مطار دبي الدولي (DXB) للاطلاع على سير العمليات والإجراءات التي تقدمها الجهات المعنية في المطار، والجهود المبذولة لضمان أعلى مستويات الخدمة للمسافرين.

كما زار سموه هيئة دبي للطيران المدني، واطلع على سير العمل والإجراءات المتبعة وآليات التشغيل الخاصة بالطائرات بدون طيار لضمان سلامة المجال الجوي لإمارة دبي.

رافق سموه في جولتَيه التفقديتَين الفريق محمد أحمد المري، نائب رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، وعدد من أعضاء المجلس، وهم الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، واللواء عبيد مهير بن سرور، واللواء أحمد محمد بن ثاني، وحمد عبيد المنصوري، وجمال الحاي، ومحمد عبدالله لنجاوي، وإبراهيم حسن علي أهلي، والدكتور عبدالله محمد بوسناد، وعمر علي سالم العديدي، الأمين العام للمجلس، وعدد من كبار المسؤولين وممثلين عن الجهات الحكومية المعنية.

وأشاد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم بجهود مطارات دبي، بقيادة وإشراف سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني ورئيس مطارات دبي والرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، والجهود المبذولة من قبل جميع الشركاء الاستراتيجيين، بما في ذلك شرطة دبي وجمارك دبي وهيئة دبي للطيران المدني والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي ومؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية.

وأثنى سموه على روح الفريق الواحد التي جسدتها طواقم وفِرَق عمل المطار لضمان تقديم خدمات متميزة تلبي أعلى المعايير الدولية.

واستمع سموه إلى شرحٍ من كبار مسؤولي مختلف أقسام المطار حول جاهزية المرافق والطواقم وإجراءات العمل المتبعة.. وشملت الجولة نقاط التواصل مع المسافرين، بما في ذلك مراقبة الجوازات والأمن والجمارك والأمتعة وغيرها.

واختتم سموه الزيارة بتوجيه الشكر والثناء لجميع أعضاء فريق العمل بالهيئة تقديراً لتفانيهم وجهودهم المبذولة، مشيراً إلى أن تميزهم في أداء مهامهم يعكس الرؤية الطموحة لدبي في أن تكون رائدة عالمياً في مجال الطيران المدني.