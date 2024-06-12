تفاهم بين «إيدج» و«كمينز أريبيا»

أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت «الطيف»، المزود الرائد لخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة العسكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة والتابعة لمجموعة إيدج، والتي تُقدم دعماً شاملاً لدورة الحياة التابعة للمنصات الأرضية والمركبات الثقيلة ومعدات الدعم الأرضي للقوات المسلحة الإماراتية، مذكرة تفاهم مع شركة «كمينز أريبيا»، التابعة لشركة «كمينز» الرائدة في حلول الطاقة ذات التقنيات المتطورة، والتي تقدم مجموعة واسعة من المنتجات تتراوح من المحركات إلى المولدات.

وبموجب مذكرة التفاهم الأولى، ستتعاون الشركتان لدعم أنشطة المبيعات والصيانة والخدمة لمحركات كمينز وقطع الغيار، وغيرها من المنتجات للقوات المسلحة الإماراتية والجهات الحكومية الأخرى. بينما تنص مذكرة التفاهم الثانية على التعاون المشترك بين «الطيف» و«كمينز أريبيا» لتسويق وترويج وبيع منتجات الطاقة المتنقلة (RMP).

وتم توقيع الاتفاقيات في المقر الرئيس لمجموعة إيدج في أبوظبي.