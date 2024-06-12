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علوم الدار

الإمارات: التعاون متعدد الأطراف ضرورة لبلورة حلول مبتكرة لتحديات العصر

نورة الكعبي خلال جلسة نقاشية في «منتدى أوسلو لتعزيز السلام» (وام)
13 يونيو 2024 01:09

أوسلو (وام)

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شاركت معالي نورة الكعبي وزير دولة، في جلسة نقاشية ضمن «منتدى أوسلو لتعزيز السلام» الذي نظمته وزارة الخارجية بالنرويج بالتعاون مع مركز الحوار الإنساني بهدف تبادل الأفكار والخبرات والتباحث حول استراتيجيات حل النزاع وتحقيق السلام، وتسليط الضوء على أهمية جهود الوساطة على الصعيدين الوطني والدولي. 
وأكدت معاليها في هذا الصدد إيمان دولة الإمارات الراسخ بأن العمل العالمي المنسق والتعاون متعدد الأطراف والحوار وبناء الجسور، ضرورة ملحة لبلورة حلول مبتكرة ودائمة لتحديات العصر، وهي مبادئ لطالما رسمت مسار دولة الإمارات منذ تأسيسها.
وأشارت معاليها، إلى أن الإمارات تؤيد الدبلوماسية على الصراع، والشراكة على الأحادية، والحوار على المواجهة، وتحث على احترام مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مع السعي إلى تطوير التحالفات القائمة وتعزيز العلاقات الخارجية لدعم الاستقرار والسلام الدوليين.
وأكدت معاليها، أنه في ظل تغيرات كبيرة يشهدها النظام الدولي، فإن العقود المقبلة تحتاج مزيداً من التواصل والتكامل والتعاون في المجالات كافة، بما فيها السياسية والاقتصادية والتكنولوجية والصحية والغذائية والتغير المناخي. وشددت معاليها على ضرورة حل النزاعات بين الدول بالحوار والطرق السلمية، والإسهام في دعم الاستقرار والسلم الدوليين وتعزيز التعايش الإنساني، ودعم التعددية والشراكات في الجهود المبذولة للحد من التوترات، وتعزيز التعاون الدولي، مؤكدة  ضرورة إعطاء الأولوية للازدهار الاقتصادي، والعلاقات بين الشعوب، وخفض التصعيد الإقليمي والدولي.

نورة الكعبي
الإمارات
أوسلو
النرويج
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