الخميس 13 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
13 يونيو 2024 08:35

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.

 

وأكد الوطني للأرصاد أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي: 21.8 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 06:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

 

أخبار ذات صلة
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
تنبيه من "الوطني للأرصاد"

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
درجات الحرارة
الطقس
الأرصاد
آخر الأخبار
احتفال عائلي لا يُنسى في دلما مول مع أبطال كرتون نتورك المحبوبين
الترفيه
احتفال عائلي لا يُنسى في دلما مول مع أبطال كرتون نتورك المحبوبين
اليوم 10:01
رئيس الدولة ونائباه
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يعزون خادم الحرمين بوفاة الأميرة منيره بنت محمد
اليوم 11:13
بتوجيهات رئيس الدولة.. ولي عهد أبوظبي يعتمد صرف حزمة المنافع السكنية الثانية لعام 2024 لمواطني أبوظبي
علوم الدار
بتوجيهات رئيس الدولة.. ولي عهد أبوظبي يعتمد صرف حزمة المنافع السكنية الثانية لعام 2024 لمواطني أبوظبي
اليوم 11:08
داني لينون: اسكتلندا بإمكانها تحقيق مفاجأة أمام ألمانيا
الرياضة
داني لينون: اسكتلندا بإمكانها تحقيق مفاجأة أمام ألمانيا
اليوم 11:00
الصين تساهم بـ 20 مليون دولار للأونكتاد لدعم التنمية المستدامة
اقتصاد
الصين تساهم بـ 20 مليون دولار للأونكتاد لدعم التنمية المستدامة
اليوم 10:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©