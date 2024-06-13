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شرطة أبوظبي تكمل جاهزيتها لعيد الأضحى المبارك

شرطة أبوظبي تكمل جاهزيتها لعيد الأضحى المبارك
13 يونيو 2024 09:50

أكملت القيادة العامة لشرطة أبوظبي استعداداتها لاستقبال عطلة عيد الأضحى المبارك بمنظومة أمنية متكاملة وبخطة استباقية، ضمن استراتيجيتها في تعزيز الأمن والأمان، وحرصها على تقديم كافة أنواع الدعم والاستجابة للمواطنين والمقيمين والزوار.

وأكدت تكثيف الدوريات الأمنية والمدنية على شوارع الإمارة وجميع التقاطعات حفاظاً على انسيابية الحركة المرورية وحول المراكز التجارية والأسواق والحدائق والمتنزهات العامة  وفي المناطق الحيوية، والمناطق التي ستشهد كثافة في أعداد المركبات.

وأوضحت أن جاهزيتها لعطلة عيد الأضحى المبارك  تتزامن مع حملتها تحت شعار (صيف بأمان ) لافتة إلى دور أولياء الأمور في متابعة الأبناء وعدم ترك الأطفال في المسابح دون رقابة أو تركهم في المركبات للتسوق مما يعرضهم لحوادث الاختناق. 

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إعلان أوقات تشغيل الحدائق والمرافق بدبي خلال عطلة العيد

ودعت أولياء الأمور والأسر إلى عدم ترك الأطفال يلعبون ويعبرون الشوارع من دون مراقبة ، كما دعت الأسر إلى الاهتمام بالأطفال، وعدم الانشغال عنهم، وعدم السماح لهم باستخدام الألعاب النارية، حفاظاً على سلامة الجميع، لما تسببه من أضرار صحية أو حرائق في المنازل.

وحثت الشباب من قائدي المركبات  على التحلي بالسلوك الحضاري في قيادة مركباتهم وعدم استغلال فرحة العيد للقيام بأي تصرفات غير مسؤولة كالاستعراضات الخطرة والقيادة بطيش وتهور والابتعاد عن تنظيم السباقات بالقرب من المناطق السكنية  حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين مؤكدة أهمية الالتزام بقانون السير والمرور وخفض السرعات وعدم الانشغال بالرد على الهاتف أو الانشغال بكتابة رسائل المعايدة أثناء القيادة.

وأكدت استمرارية العمل بمركز القيادة والتحكم في إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع لمدن أبوظبي والعين والظفرة لتلقي المكالمات والبلاغات وتأمين وصول الفرق الشرطية المختصة بأسرع وقت لتلبية النداءات العاجلة والحالات الطارئة وحماية الأرواح والممتلكات والمكتسبات الوطنية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
عيد الأضحى
شرطة أبوظبي
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