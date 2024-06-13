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علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يعزون خادم الحرمين بوفاة الأميرة منيره بنت محمد

رئيس الدولة ونائباه
13 يونيو 2024 11:13

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة صاحبة السمو الأميرة منيره بنت محمد بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود.

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كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين.

المصدر: وام
رئيس الدولة
محمد بن راشد
محمد بن زايد
خادم الحرمين الشريفين
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