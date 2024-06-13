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رئيس الدولة ونائباه يعزون أمير الكويت في ضحايا حريق المنقف

رئيس الدولة ونائباه يعزون أمير الكويت في ضحايا حريق المنقف
13 يونيو 2024 12:04

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، برقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، أعرب خلالها عن خالص تعازيه وصادق مواساته، في ضحايا اندلاع الحريق في منطقة المنقف، متمنياً سموه الشفاء العاجل للمصابين.

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كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين، إلى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة.

المصدر: وام
رئيس الدولة
الإمارات
الكويت
محمد بن زايد
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