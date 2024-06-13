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حاكم الشارقة يعزي أمير الكويت بضحايا حريق المنقف

حاكم الشارقة يعزي أمير الكويت بضحايا حريق المنقف
13 يونيو 2024 13:20

بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، أعرب خلالها عن خالص تعازيه وصادق مواساته، في ضحايا اندلاع حريق في منطقة المنقف، متمنياً سموه الشفاء العاجل للمصابين.

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كما بعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، برقيات تعزية مماثلة، إلى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.
 

المصدر: وام
حريق
الكويت
حاكم الشارقة
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