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محاكم دبي تعتمد آلية جديدة لتسهيل سفر الحاضنة والمحضونين

محاكم دبي
13 يونيو 2024 14:22

اعتمدت محاكم دبي آلية سفر جديدة ضمن قسم تنفيذ الأحوال الشخصية تتيح للحاضنة والمحضونين الحصول على إذن للسفر خارج الدولة بسهولة ويسر.

وقال سالم محمد المسفري رئيس قسم تنفيذ الأحوال الشخصية في محاكم دبي:"تأتي هذه الخطوة لتؤكد التزام محاكم دبي بالمرونة والاستجابة السريعة لمتطلبات المتعاملين، حيث كانت الآلية السابقة تقضي بإصدار قرار من القضاة بالسماح للمدعية بالسفر، وبعد اعتماد الكفيل، يتم إرسال رسالة استثناء لإدارة التحريات والمباحث الجنائية لإلغاء منع السفر بشكل مؤقت، مشيرا إلى أن هذه العملية واجهت العديد من الملاحظات من المتعاملين بسبب تأخر وصول الرسالة إلى إدارة التحريات لتفعيل السماح المؤقت، مما يعوق عبورهم المنافذ الحدودية للدولة".

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الآلية الجديدة تقضي بإلغاء منع السفر بشكل دائم بعد اعتماد الكفيل، مما يسهل على المتعاملين دخولهم وخروجهم من الدولة دون أي عائق، وقد أسهمت هذه العملية في تسريع إجراءات إلغاء منع السفر في النظام فور توقيعه من القاضي، مما يعزز رضا المتعاملين وثقتهم في النظام القضائي.

وأوضح المسفري أن الآلية الجديدة تتماشى مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تحسين الخدمات وتوفير الوقت والجهد على المتعاملين.

المصدر: وام
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