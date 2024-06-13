الخميس 13 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 1138 نزيلاً في المنشآت الإصلاحية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 1138 نزيلاً في المنشآت الإصلاحية بمناسبة عيد الأضحى المبارك
13 يونيو 2024 14:33

 أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» اليوم بالإفراج عن 1138 نزيلاً من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية، ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفل سموه بتسديد الغرامات المستحقة عليهم..وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
 ويحرص صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» سنوياً على العفو عن عدد من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وغيره من المناسبات المباركة، تعزيزاً للروابط الأسرية ولإدخال السرور إلى قلوب أبنائهم وأسرهم، ومنح النزلاء فرصة الاستفادة من هذه المناسبة المباركة لبدء حياة جديدة، بما ينعكس إيجاباً على أسرهم ومجتمعهم.

أخبار ذات صلة
الإمارات تشارك في مؤتمر تعافي أوكرانيا
عروض ألعاب نارية في «جزيرة ياس» احتفالاً بالعيد
المصدر: وام
محمد بن زايد
الإمارات
عيد الأضحى
آخر الأخبار
الفرق بين العود والبخور وأهميتهما لتجهيزات العيد
الترفيه
الفرق بين العود والبخور وأهميتهما لتجهيزات العيد
اليوم 14:00
80 لاعباً في النسخة الأولى من «بطولة زوجي الريشة الطائرة»
الرياضة
80 لاعباً في النسخة الأولى من «بطولة زوجي الريشة الطائرة»
اليوم 15:00
صورة موضوعية
الترفيه
تقنية طبية جديدة تحافظ على قابلية القلب للزرع لأكثر من 6 ساعات
اليوم 14:59
الإمارات تشارك في مؤتمر تعافي أوكرانيا
الأخبار العالمية
الإمارات تشارك في مؤتمر تعافي أوكرانيا
اليوم 14:54
مكتبة الكونغرس في واشنطن تكشف جزءاً من كنوزها
الترفيه
مكتبة الكونغرس في واشنطن تكشف جزءاً من كنوزها
اليوم 14:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©