نهيان بن مبارك يشهد حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة المدرسة الأميركية الدولية بأبوظبي

شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، الحفل الذي أقامته المدرسة الأميركية الدولية، في فندق ماندارين أورينتال قصر الإمارات بأبوظبي بمناسبة تخريج الدفعة التاسعة والعشرين، من طلبة الصف الثاني عشر.

وهنأ معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان الخريجين والخريجات وذويهم، ووجه تحية تقدير إلى أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية على جهودهم طوال العام الدراسي، داعياً الطلبة إلى عدم التوقف والمضي قدماً في مسيرة التميز والإبداع لكي يحققوا ما يصبون إليه، ويسهموا في مسيرة التطور والنماء.

وعبرت إدارة المدرسة عن شكرها العميق لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، على رعايته ودعمه المتواصل وتشريفه لهذا الحفل، مما يعكس اهتمامه الكبير بالتعليم وتحفيز الشباب.

وتضمن الحفل كلمة للخريجين والخريجات، عبروا خلالها عن فرحتهم الغامرة بالتخرج، وثمنوا جهود الهيئتين الإدارية والتدريسية طوال 12 عاماً .

شمل الحفل العديد من الفقرات الثقافية والاستعراضية.