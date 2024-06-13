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علوم الدار

الطقس المتوقع على الإمارات غدا

أبوظبي
13 يونيو 2024 17:27

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار نهاراً.
وذكر المركز، في بيانه اليومي حول توقعاته لحالة الطقس، أن تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 20:25 والمد الثاني عند الساعة 08:05، والجزر الأول عند الساعة 12:27 والجزر الثاني عند الساعة 00:52.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً إلى متوسط. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:37 والمد الثاني عند الساعة 38: 04، والجزر الأول عند الساعة 24: 08 والجزر الثاني عند الساعة 44 :22.

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المصدر: وام
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