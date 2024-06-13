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علوم الدار

«أبوظبي للدفاع المدني» تطلق برنامج التوعية لعام 2024

عيسى المرزوقي متحدثاً خلال الملتقى (تصوير: علي عبيدو)
14 يونيو 2024 01:06

جمعة النعيمي (أبوظبي)

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أعلنت هيئة أبوظبي للدفاع المدني أمس، خلال ملتقى الشركاء للتوعية المجتمعية عن إطلاق برنامج التوعية المجتمعية السنوي لعام 2024، الذي سيتضمن مجموعة شاملة من الحملات والمبادرات الهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية والسلامة من المخاطر، من خلال تبنيه لباقات مبتكرة تستهدف مختلف فئات المجتمع، بهدف نشر ثقافة السلامة الوقائية من المخاطر وتعزيز قدرات الأفراد على التعامل مع حالات الطوارئ والحد من الحوادث.
وأكدت الهيئة أن هذه المبادرات تأتي ضمن إطار جهودها المستمرة لتعزيز السلامة المجتمعية ورفع مستوى الوعي الوقائي لدى جميع فئات المجتمع، مشيرة إلى أنها ستعمل بشكل متواصل ووثيق مع الشركاء الاستراتيجيين بالإمارة على تطوير برامج توعوية مبتكرة تلبي احتياجات المجتمع وتسهم في خلق بيئة آمنة ومستدامة.
وبهذه المناسبة أكد العقيد عيسى عبدالله المرزوقي، نائب مدير قطاع الإنقاذ والإطفاء بالإنابة، أنه تم تنظيم برنامج التوعية المجتمعية السنوي لعام 2024، مع الشركاء الاستراتيجيين، حيث تم إطلاق الإطار العام لبرنامج التوعية المجتمعية ويتضمن مجموعة من المبادرات والفعاليات التي ستركز على تعزيز الثقافة الوقائية من الحرائق وتعزيز أفضل الممارسات لضمان حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة. 
وأكد الحضور المشارك من الشركاء الاستراتيجيين من دائرة البلديات والنقل ودائرة طاقة وشرطة أبوظبي، ومركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بأبوظبي، ودائرة التنمية الاقتصادية ودائرة التعليم والمعرفة ودائرة الثقافة والسياحة والمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي ومجالس أبوظبي، أن برنامج التوعية المجتمعية يسهم في رفع الجانب التوعوي لأفراد المجتمع ويدعو للتقيد بأنظمة الصحة والوقاية والسلامة من المخاطر المحتمل وقوعها سواء كانت الحرائق المتعلقة بالمنازل والمنشآت السكنية والتجارية والمركبات، لافتين إلى أن التعاون والتكاتف مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني، يسهم بشكل كبير وفعال في نشر ثقافة الوقائية من المخاطر وتعزيز قدرات الأفراد على التعامل مع حالات الطوارئ والحد من الحوادث المحتمل وقوعها.
وتتضمن أهداف برنامج التوعية المجتمعية السنوي لعام 2024: تعزيز الوعي المجتمعي لدى أفراد المجتمع، ووضع آلية عمل بشأن ضمان نشر الثقافة الوقائية، وإنشاء قنوات تواصل فعالة بين الفرق الشركاء الاستراتيجيين لتنسيق الجهود واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديم التوعية.

هيئة أبوظبي للدفاع المدني
الإمارات
التوعية المجتمعية
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