الخميس 13 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالله بن زايد يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع في سلوفاكيا

عبدالله بن زايد يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع في سلوفاكيا
13 يونيو 2024 20:39

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، اليوم في براتيسلافا، معالي روبرت كاليناك نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع في جمهورية سلوفاكيا، بحضور معالي يوراي بلانار وزير الخارجية السلوفاكي.
جرى، خلال اللقاء، الذي عقد في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى جمهورية سلوفاكيا، بحث العلاقات الثنائية وآفاق التعاون في عدة مجالات ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة.
وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، عن خالص تمنياته القلبية لمعالي روبرت فيكو رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا بتمام الشفاء وموفور الصحة والعافية.

كما بحث سموه ومعالي روبرت كاليناك، التعاون الثنائي بين البلدين في إطار المنظمات الدولية، وناقشا مجمل التطورات الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي وفي منطقة الشرق الأوسط.
وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عن سعادته بزيارة جمهورية سلوفاكيا الصديقة، مؤكداً الحرص المشترك على وضع أسس راسخة لتعاون مثمر ومستدام بين البلدين في مختلف القطاعات بما يدعم مساعيهما لتحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام.

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد يزور متحف ألبرتينا التاريخي في فيينا
مستشار النمسا يستقبل عبدالله بن زايد في فيينا

وأشار سموه إلى أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية سلوفاكيا تشهد نمواً وتطوراً مستمراً، وهناك رغبة وإرادة مشتركة لتعزيزها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما، معرباً عن تمنياته لسلوفاكيا وشعبها دوام التقدم والازدهار.
حضر اللقاء، سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وحمد الكعبي سفير الدولة لدى النمسا سفير الدولة غير المقيم لدى سلوفاكيا.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
سلوفاكيا
آخر الأخبار
رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 1138 نزيلاً في المنشآت الإصلاحية بمناسبة عيد الأضحى المبارك
علوم الدار
رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 1138 نزيلاً في المنشآت الإصلاحية بمناسبة عيد الأضحى المبارك
اليوم 14:33
كين يكشف فحوى رسالة توماس مولر الشخصية له
الرياضة
كين يكشف فحوى رسالة توماس مولر الشخصية له
اليوم 21:19
حاكم الشارقة يأمر بالإفراج عن 352 نزيلا بالمؤسسة الإصلاحية بمناسبة عيد الأضحى
علوم الدار
حاكم الشارقة يأمر بالإفراج عن 352 نزيلا بالمؤسسة الإصلاحية بمناسبة عيد الأضحى
اليوم 20:54
منصور بن زايد يستقبل عددا من مسؤولي نادي مانشيستر سيتي لكرة القدم
علوم الدار
منصور بن زايد يستقبل عددا من مسؤولي نادي مانشيستر سيتي لكرة القدم
اليوم 20:44
عبدالله بن زايد يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع في سلوفاكيا
علوم الدار
عبدالله بن زايد يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع في سلوفاكيا
اليوم 20:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©