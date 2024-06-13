عبدالله بن زايد يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع في سلوفاكيا

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، اليوم في براتيسلافا، معالي روبرت كاليناك نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع في جمهورية سلوفاكيا، بحضور معالي يوراي بلانار وزير الخارجية السلوفاكي.

جرى، خلال اللقاء، الذي عقد في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى جمهورية سلوفاكيا، بحث العلاقات الثنائية وآفاق التعاون في عدة مجالات ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة.

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، عن خالص تمنياته القلبية لمعالي روبرت فيكو رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا بتمام الشفاء وموفور الصحة والعافية.

كما بحث سموه ومعالي روبرت كاليناك، التعاون الثنائي بين البلدين في إطار المنظمات الدولية، وناقشا مجمل التطورات الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي وفي منطقة الشرق الأوسط.

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عن سعادته بزيارة جمهورية سلوفاكيا الصديقة، مؤكداً الحرص المشترك على وضع أسس راسخة لتعاون مثمر ومستدام بين البلدين في مختلف القطاعات بما يدعم مساعيهما لتحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام.

وأشار سموه إلى أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية سلوفاكيا تشهد نمواً وتطوراً مستمراً، وهناك رغبة وإرادة مشتركة لتعزيزها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما، معرباً عن تمنياته لسلوفاكيا وشعبها دوام التقدم والازدهار.

حضر اللقاء، سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وحمد الكعبي سفير الدولة لدى النمسا سفير الدولة غير المقيم لدى سلوفاكيا.