الجمعة 14 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

العملية «173» تطيح بشبكة إجرامية

جانب من المؤتمر الصحفي (من المصدر)
14 يونيو 2024 01:08

سعيد أحمد (الشارقة) 

أخبار ذات صلة
برعاية منصور بن زايد.. شخبوط بن نهيان يشهد تخريج 578 طالباً من «الإمارات الوطنية»
الإمارات تؤكد الالتزام تجاه الشعب الأوكراني وإعادة الإعمار

كشف اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، عن ضبط شبكة إجرامية تدار من خارج الدولة مكونة من 5 أشخاص، متخصصة في جرائم الاحتيال الإلكتروني، وذلك في عملية نوعية أطلق عليها «173»، استولت على أموال تقدر بـ 3 ملايين و11ألفاً و854 درهماً، من حسابات ترتبط بـ 11 بلاغاً مجهولاً، سجل لدى أجهزة الشرطة في الدولة.  
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي ترأسه اللواء سيف الزري الشامسي، بحضور العميد عمر أحمد أبو الزود، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، ورؤساء الأقسام، وضباط الاختصاص، وممثلي وسائل الإعلام المحلية العربية والأجنبية والآسيوية. 
وأكد اللواء سيف الشامسي خلال المؤتمر أن الإعلام شريك رئيس في تحقيق أجندة شرطة الشارقة التوعوية، وتبصير الجمهور بالجرائم الاحتيالية التي يقوم بها المتصيدون الإلكترونيون للإيقاع بضحاياهم وسلب أموالهم بطرق غير مشروعة، مشيراً إلى قوة الإعلام وفاعليته في تشكيل الوعي المجتمعي، وتحقيق الأثر الإيجابي للتصدي لهذه الجرائم التي باتت تؤرق المجتمع. 
وأشاد القائد العام لشرطة الشارقة بالجهود، التي تقوم بها إدارة التحريات والمباحث الجنائية في مكافحة الجريمة بكافة أشكالها، وخاصة الجرائم الإلكترونية والتقنية من خلال خبرائها ومختصيها الذين لا يألون جهداً في تحقيق الأمن الرقمي للمجتمع، داعياً أفراد الجمهور إلى الحذر في التعامل مع الأشخاص مجهولي الهوية؛ حتى لا يكونوا عرضة للتصيد الإلكتروني. 

قضية «173» 
وتفصيلاً، أفاد العميد عمر أحمد أبو الزود، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، عن ورود بلاغ من شخص عربي يعمل في إحدى الشركات المرخصة في الدولة، يفيد بأنه تسلم رسالة من أحد الموردين عبر بريد إلكتروني، يطلب فيه تحديث البيانات البنكية، وبعد إجراء التحديث اكتشف أنه كان ضحية لعملية احتيال، وتبين أن البريد الإلكتروني مزيف، حيث قام بتحويل مبلغ مالي إلى رقم الحساب البنكي المرسل من قبل الشركة الوهمية.  
وأشار إلى أنه تم تشكيل فريق من خبراء الجرائم الإلكترونية للتحقق من عملية الاحتيال والقبض على الجناة قبل التصرف بالأموال المتحصلة، وبالتدقيق الفني تبين أن البريد الإلكتروني ما هو إلا بريد وهمي، حيث قام الجناة بتغيير حرف واحد لإيهام الضحية بصحة المراسلات الإلكترونية، وبعد المتابعة الفنية تبين أن العملية تمت من خارج الدولة، وتدار من داخل الدولة، وبمتابعة حركة الأموال مع جمع المعلومات تم التعرف على أحد الأشخاص، الذي قام بسحب جزء من المال وقدره 20 ألف درهم، وهو من الجنسية الأفريقية، وتم إعداد كمين محكم بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقبض عليه في منزله، وبرفقته آخرين يقطنون معه بعد أن أثبتت الاستدلالات البحثية أنهم متورطون وشركاء ويعملون كشبكة متخصصة في الاحتيال الإلكتروني. 

ضبطيات  
عُثر على 173 بطاقة بنكية، و132 دفتر شيكات تعود لضحايا استخدمت بياناتهم البنكية للقيام بعمليات النصب والاحتيال، كما عُثر على 21 هاتفاً ذكياً، و18بطاقة هوية إماراتية تعود إلى ضحايا قد غادروا الدولة، و6 أختام لشركات وهمية على أنها شركات ذات وجود اعتباري، وضبط مبلغ مالي نقدي بقيمة 95 ألفاً و320 درهماً متحصلة من عمليات السحوبات التي تتم من خلال عمليات النصب والاحتيال الإلكترونية.

الإمارات
شرطة الشارقة
الشارقة
سيف الزري الشامسي
آخر الأخبار
الفرق بين العود والبخور وأهميتهما لتجهيزات العيد
الترفيه
الفرق بين العود والبخور وأهميتهما لتجهيزات العيد
اليوم 14:00
حجاج بيت الله الحرام يؤدون الطواف حول الكعبة المشرفة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«يوم التروية».. حجاج بيت الله الحرام يتوجهون لمشعر مِنى
14 يونيو 2024
منطقة مشتعلة عقب إطلاق صواريخ حدودية من لبنان إلى إسرائيل (رويترز)
الأخبار العالمية
مساعٍ أميركية لمنع «حرب شاملة» بين إسرائيل ولبنان
14 يونيو 2024
ترامب يلوح لمؤيديه في واشنطن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب في واشنطن لكسب تأييد النواب «الجمهوريين»
14 يونيو 2024
ينس ستولتنبرغ يتحدث مع وزير الدفاع الأوكراني (أ ف ب)
الأخبار العالمية
وزراء دفاع «الناتو» يوافقون على مهمة لدعم أوكرانيا
14 يونيو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©