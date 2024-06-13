شرطة أبوظبي تفتتح مركز التعليم الشرطي المبتكر

أبوظبي (الاتحاد)

افتتحت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مشروع مركز التعليم الشرطي المبتكر في إدارة التأهيل الشرطي بمدينة العين، وذلك باستخدام أحدث التقنيات المتطورة، وتسخيرها في خدمة المنتسبين، وفق استراتيجيتها لتحقيق الريادة المؤسسية بخدمات استباقية مبتكرة تعزز جودة حياة المجتمع.

وأكد اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، خلال تدشين المركز، حرص شرطة أبوظبي على مواكبة أحدث التطورات وأبرزها تقنيات الذكاء الاصطناعي، موضحاً أن مشروع التعليم الشرطي المبتكر يعزز تبادل المعرفة مع الجهات المعنية بالارتقاء بمنظومة الأداء الأمني، وترسيخ الإبداع والابتكار والجاهزية للمستقبل.

واطلع مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، يرافقه العميد حسين علي الجنيبي مدير إدارة التأهيل الشرطي على أقسام المركز، وما يضمه من خدمات استباقية تخدم الأمن الشرطي، والأجهزة والأدوات المبتكرة ومنصات العروض التقديمية من مختلف القطاعات الشرطية.

وأوضح العميد حسين علي الجنيبي أن المركز يقدم خدمات ريادية في المشاريع والابتكارات بالمجالات الأمنية والتدريبية من مختلف القطاعات الشرطية المتطورة، ويسهم في تعريف واطلاع منتسبي شرطة أبوظبي على أحدث الأجهزة والأدوات المبتكرة وتقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة التدريب الافتراضية.