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«أبوظبي للطفولة المبكرة» تفتح باب المشاركة في «أنجال ز»

«أبوظبي للطفولة المبكرة» تفتح باب المشاركة في «أنجال ز»
14 يونيو 2024 01:07

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة عن فتح باب تقديم طلبات المشاركة في الدورة الخامسة من برنامج «أنجال ز»، والمقرر عقدها في الفترة من أغسطس إلى نوفمبر 2024، بالتعاون مع شركة «تيك ستارز».
ويهدف هذا البرنامج الرائد إلى توفير الدعم المادي والفني اللازمين للشركات الناشئة العاملة في قطاع تنمية الطفولة المبكرة من مختلف دول العالم، وتمكينها من توفير خدماتها التي تساهم في معالجة أبرز التحديات التي تواجه قطاع الطفولة المبكرة في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات، وبما يدعم القطاعات الرئيسية التي تركز عليها أنشطة الهيئة، بما في ذلك الصحة والتغذية والرعاية والتعليم المبكرين وحماية الطفل والدعم الأسري.
وتتضمن الدورة الخامسة مسارين لمؤسسي الشركات الناشئة التي سيتم اختيارها للمشاركة في البرنامج، الأول لمؤسسي الشركات في مرحلة الإطلاق، والثاني لمؤسسي الشركات الناشئة في مرحلة البداية، وذلك ضمن برنامج متكامل لتسريع الأعمال لمدة 10 أسابيع، حيث يتلقى المشاركون خلال الأسابيع الستة الأولى التدريبات الرئيسية والتوجيه المؤثر عبر برنامج افتراضي، في حين يتم دعوتهم للمشاركة في برنامج تدريبي حضوري مدفوع بالكامل في الأسابيع الأربعة الأخيرة في أبوظبي.
وأكد الدكتور يوسف الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع المعرفة والريادة في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، على دور برنامج «أنجال ز» في دعم منظومة الشركات الناشئة في أبوظبي، مشيراً إلى ما يقدمه البرنامج من مزايا فريدة للشركات الناشئة، تتضمن التوجيه والتمويل، فضلاً عن الدعم الفني اللازم لمساعدة تلك الشركات على توطين خدماتها لضمان نجاحها في معالجة التحديات الملحة التي تواجه قطاع تنمية الطفولة المبكرة في أبوظبي، وهو ما يعكس دور الهيئة في تعزيز نمو واستدامة برامج وخدمات تنمية الطفولة المبكرة المبتكرة بصفتها مسرع للابتكار.
وقالت زوي إيفانز، مديرة البرامج الكبرى في شركة «تيك ستارز»: «يوفر برنامج « أنجال ز» منصة متميزة تشجع الشركات الناشئة العالمية على الابتكار في قطاع تنمية الطفولة المبكرة، مما يساعد على توفير خدمات أفضل للأطفال الصغار وأسرهم، تساهم في تعزيز نموهم وتحقيق رفاهيتهم.  
وأعربت إيفانز عن شكرها لهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة على ما تقدمه من تمويل ودعم كبيرين للشركات الناشئة لإحداث تغيير في قطاع تنمية الطفولة المبكرة، كما دعت رواد الأعمال والمبتكرين من أصحاب الشركات الناشئة للمشاركة في هذه الدورة من البرنامج.
يهدف برنامج «أنجال ز» إلى تشجيع الابتكار في مجال تنمية الطفولة المبكرة، من خلال تمكين الشركات الناشئة من توفير حلول مبتكرة لتعزيز تنمية الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة ومواجهة التحديات التنموية التي تواجه الأطفال، ونجح البرنامج خلال دوراته الأربع السابقة في توفير الإرشاد والتدريب لمساعدة رواد الأعمال المتخصصين في مجالات الطفولة المبكرة على تطوير أعمالهم وإطلاق خدماتهم وبرامجهم في أبوظبي.

هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة
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