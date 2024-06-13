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علوم الدار

منصور بن زايد يستقبل عددا من مسؤولي نادي مانشيستر سيتي لكرة القدم

منصور بن زايد يستقبل عددا من مسؤولي نادي مانشيستر سيتي لكرة القدم
13 يونيو 2024 20:44

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اليوم، عددا من مسؤولي نادي مانشستر سيتي يرافقهم معالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية رئيس مجلس الإدارة، بمناسبة فوز الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في أربعة مواسم متتالية.

وأهدى مسؤولو النادي وبيب غوارديولا المدير الفني، خلال اللقاء الذي جرى في مكتب سموه في قصر الوطن، سموه الألقاب التي توج بها نادي مانشستر سيتي هذا الموسم، معربين عن تقديرهم للدعم الذي يوليه سموه لمجلس الإدارة والمدربين واللاعبين والذي شكل حافزاً مهماً لمواصلة تطوير أداء الفريق وحصده البطولات.

وأشاد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بجهود مجلس الإدارة والإدارة الفنية وأداء اللاعبين خلال الموسم والتي أثمرت هذه النتائج المشرفة وأسعدت جماهير الفريق، مشيرا إلى أن الإنجاز يجسد نجاح الاستراتيجية التي وضعت لتحقيق النادي لأهدافه وترسيخ صدارته أوروبيا وعالميا، وشدد على أن ألقاب مانشستر سيتي تشكل حافزا لمواصلة تقدم النادي بخطى واثقة وعزم نحو مزيد من الإنجازات.

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كما ثمن سموه الدور المؤثر لجماهير الفريق الداعمة له في مختلف المنافسات والبطولات.

وسلم معالي خلدون المبارك وبيب غوارديولا، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الجوائز التي حصدها النادي بمشاركة مجموعة من الأطفال المتدربين في "مدارس السيتي لكرة القدم" ضمن حوالي 3000 متدرب في هذه المدارس.

يعد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الثالث للسيتي خلال موسم 2023 / 2024 بعد فوزه بكأس السوبر الأوروبي في شهر يوليو 2023 وكأس العالم للأندية في ديسمبر 2023.

المصدر: وام
منصور بن زايد
منشستر سيتي
خلدون خليفة المبارك
بيب غوارديولا
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